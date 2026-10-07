Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vasta operazione dei Carabinieri contro un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione tra Velletri, Lariano e il nord pontino: 17 soggetti sono stati colpiti da misure cautelari. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, è stata eseguita nelle prime ore della mattinata.

La struttura del sodalizio criminale

Stando alle informazioni riferite dai Carabinieri, gli investigatori hanno raccolto gravi elementi indiziari che hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un gruppo criminale ben organizzato.

L’indagine ha evidenziato come il gruppo fosse strutturato con una precisa suddivisione dei compiti. Alcuni degli indagati si occupavano della gestione dei contatti con gli assuntori e dell’organizzazione degli incontri per la consegna dello stupefacente. Altri curavano la logistica e la distribuzione, mentre una base operativa era stata individuata in un’officina abusiva, utilizzata come centro per lo stoccaggio e la distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, oltre che per il coordinamento delle attività di spaccio.

La mappatura dei canali di rifornimento

Le consegne delle sostanze stupefacenti avvenivano spesso tramite collaboratori incaricati, secondo un modus operandi consolidato e tipico delle attività di spaccio. L’organizzazione aveva creato una rete efficiente, capace di gestire sia i rapporti con i clienti sia la logistica delle consegne, garantendo così la continuità dell’attività illecita tra Velletri, Lariano e il nord pontino.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire l’intera rete di approvvigionamento dello stupefacente. Sono stati individuati ulteriori soggetti dediti allo spaccio nell’hinterland veliterno, larianese e nel nord pontino, dai quali gli indagati si rifornivano abitualmente. Questo lavoro investigativo ha consentito di tracciare i collegamenti tra i vari soggetti coinvolti e di delineare una vera e propria mappatura dei canali di rifornimento della droga.

Risultati dell’operazione: arresti, denunce e sequestri

Nel corso delle indagini e delle operazioni sono stati eseguiti 9 arresti in flagranza di reato, oltre a numerose denunce in stato di libertà e alla segnalazione di svariati soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo. Durante le perquisizioni è stato anche rinvenuto un congegno artigianale, la cosiddetta “pen gun”, capace di esplodere singoli colpi calibro 9×21, insieme a centinaia di cartucce e proiettili.

Le misure cautelari

L’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Velletri ha disposto misure cautelari per 17 soggetti: 5 destinatari della custodia cautelare in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 5 sottoposti all’obbligo di dimora e di presentazione in caserma. Tutti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione.

Carabinieri