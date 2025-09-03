Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei candelabri, due lampade votive, un crocifisso e un turibolo sono stati recuperati e restituiti dalla Polizia di Stato dopo essere stati trovati abbandonati in strada a Milano. Gli oggetti, rubati dal Santuario della Madonna del Bailino a Levate (Bergamo) tra il 22 e il 23 agosto, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari grazie a una segnalazione di un passante e all’intervento tempestivo degli agenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nei giorni scorsi a Milano, dove gli agenti hanno rinvenuto numerosi oggetti sacri, probabilmente provento di furto, abbandonati in strada.

Il ritrovamento degli oggetti sacri

Nel pomeriggio di domenica 24 agosto, una pattuglia della volante del Commissariato Greco Turro è intervenuta in via Ettore Majorana, all’angolo con via Graziano Imperatore, dopo che un passante aveva segnalato la presenza di alcuni sacchi sospetti abbandonati sul marciapiede. Gli agenti, giunti sul posto, hanno aperto i sacchi e hanno scoperto al loro interno diversi monili sacri, tra cui candelabri e lampade votive.

Le indagini e il collegamento con il Santuario di Levate

Attraverso rapidi accertamenti, la Polizia ha potuto stabilire che alcuni dei monili ritrovati erano stati rubati nella notte tra il 22 ed il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, situato a Levate. Gli agenti hanno quindi contattato la Comunità SS. Pietro e Paolo Apostoli di Levate per informare del ritrovamento e avviare le procedure di restituzione.

La restituzione dei beni sacri

Ieri mattina, presso gli uffici di via Francesco Perotti, i poliziotti hanno riconsegnato a due collaboratori del Santuario della Madonna del Bailino i beni sottratti, che consistevano in sei candelabri placcati in argento, due lampade votive anch’esse placcate in argento, un crocifisso in argento e un turibolo in acciaio. La riconsegna è avvenuta alla presenza degli agenti che hanno seguito il caso, chiudendo così positivamente l’indagine relativa al furto.

Il valore simbolico e materiale degli oggetti recuperati

Gli oggetti sacri recuperati non rappresentano solo un valore materiale, ma soprattutto un importante significato religioso e affettivo per la comunità di Levate. La restituzione ha permesso di restituire alla parrocchia e ai fedeli parte della loro storia e della loro identità, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia nelle istituzioni.

Il ruolo della segnalazione e la collaborazione cittadina

L’intera vicenda ha avuto inizio grazie alla prontezza di un cittadino che, notando i sacchi abbandonati, ha deciso di avvisare le forze dell’ordine. Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione dei reati come il furto di beni di valore storico e religioso.

Le indagini in corso

Nonostante il recupero degli oggetti, le indagini proseguono per individuare i responsabili del furto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo ulteriori elementi utili all’identificazione dei colpevoli. La Polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire a fare piena luce sull’accaduto.

Il commento della comunità di Levate

La Comunità SS. Pietro e Paolo Apostoli di Levate ha espresso gratitudine nei confronti della Polizia di Stato per la tempestività e l’efficacia dell’intervento. La restituzione dei monili sacri è stata accolta con sollievo e gioia dai fedeli, che nei giorni precedenti avevano vissuto con preoccupazione la notizia del furto avvenuto nel loro santuario.

La sicurezza nei luoghi di culto

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di culto, soprattutto quelli che custodiscono oggetti di particolare valore. Sistemi di allarme, videosorveglianza e una maggiore attenzione da parte delle comunità locali sono strumenti indispensabili per prevenire reati come il furto e garantire la protezione del patrimonio religioso.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano si è conclusa con successo, restituendo alla comunità di Levate i preziosi oggetti sacri sottratti dal loro santuario. Il caso dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro i reati e nella salvaguardia del patrimonio comune.

