Oggetto interstellare, 3I/Atlas "non è una cometa" ma un'astronave aliena: scienziato di Harvard sfida la Nasa

3I/Atlas è un oggetto interstellare raro ed enigmatico: mentre la Nasa e gran parte della comunità scientifica lo considerano una cometa dal comportamento dinamico unico, il professor Avi Loeb suggerisce che getti simmetrici e traiettoria insolita possano indicare una possibile origine tecnologica aliena, anche se mancano prove certe.

Cosa si sa dell’oggetto interstellare

Non si può negare che l’oggetto interstellare designato come 3I/Atlas continui a sorprendere la comunità scientifica, con caratteristiche che vanno ben oltre quelle attese per una cometa comune.

Scoperto il 1 luglio dal telescopio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) in Cile, esso si muove attraverso il Sistema solare a una velocità di circa 58-60 km/s rispetto al Sole, la più elevata tra gli oggetti interstellari finora registrati.

Secondo i dati dell’Hubble Space Telescope, il suo nucleo solido ha un diametro stimato tra 320 metri e oltre 5 km, mentre il James Webb Space Telescope ha rivelato una chioma molto ricca in gas di anidride carbonica (CO₂) e presenza di acqua e polveri attive.

3I/Atlas è una cometa o no?

Di recente hanno fatto discutere le posizioni espresse da Avi Loeb, fisico teorico e astronomo dell’Università di Harvard, in merito a una possibile origine tecnologica extraterrestre dell’oggetto. Nel caso di 3I/Atlas, Loeb non afferma che l’oggetto sia un’astronave, ma ribadisce che alcune anomalie osservate meritino un’analisi aperta, senza esclusioni a priori.

Fra gli aspetti controversi sono stati evidenziati la simmetria dei getti, l’anti-coda eccezionalmente lunga, l’allineamento dell’asse di rotazione con il Sole e la traiettoria vicino al piano eclittico.

Secondo lo scienziato, classificare automaticamente ogni oggetto interstellare come naturale rischia di introdurre un pregiudizio scientifico. Loeb sottolinea che solo uno studio sistematico di tali anomalie, e il confronto con modelli fisici noti, può stabilire se 3I/Atlas rientri pienamente nei processi cometari naturali o rappresenti qualcosa di radicalmente diverso.

Una sfida per gli scienziati

Analizziamo le anomalie nel dettaglio. Le immagini prodotte dalle elaborazioni avanzate mostrano una lunga anti-coda rivolta verso il Sole, oltre a tre getti più piccoli orientati simmetricamente a ±120° l’uno dall’altro nel piano retrogrado.

Il professor Avi Loeb ha definito questa configurazione “sconcertante”, sottolineando come la simmetria geometrica e la straordinaria lunghezza dell’anti-coda richiedano una stabilità dell’asse di rotazione del nucleo perfettamente allineato con il Sole, una condizione poco probabile per una cometa naturale.

Loeb e i suoi colleghi hanno osservato che, mentre i getti cometari naturali sono causati dalla sublimazione del ghiaccio su un nucleo rotante, l’eccezionale disposizione dei flussi e la forte simmetria potrebbero, in teoria, essere coerenti con motori di navigazione di un veicolo spaziale, sebbene non vi siano evidenze dirette a sostegno di questa interpretazione.

La posizione della Nasa

Le principali agenzie spaziali degli Stati Uniti e dell’Europa mantengono la posizione convenzionale: 3I/Atlas è una cometa interstellare naturale, priva di segnali certi di tecnologia extraterrestre.

Secondo la Nasa, le immagini più recenti catturate da vari telescopi, tra cui quelli Neocc/Esa e Gemini North, permettono di esaminare l’oggetto da molteplici angolazioni, con dettagli sulla sua orbita iperbolica e sul comportamento della chioma.

Queste osservazioni mostrano che 3I/Atlas segue una traiettoria molto eccentrica che lo fa entrare e uscire dal Sistema solare senza intenzioni di ritorno, evidenziando un’origine in un altro sistema stellare, come suggerito dall’eccedenza di velocità relativa e dalla traiettoria non legata al Sole.

Articoli di riviste come Scientific American e commenti di esperti su Space.com sottolineano inoltre che i fenomeni osservati possono essere spiegati da processi cometari naturali e condizioni ambientali uniche, senza alcuna evidenza diretta di tecnologia artificiale.