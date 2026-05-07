Oggetto Transnettuniano nel Sistema Solare, è un piccolo mondo ghiacciato con una sua atmosfera

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Un gruppo di scienziati giapponesi ha scoperto una sottile atmosfera attorno all‘oggetto transnettuniano (612533) 2002 XV 93, un corpo celeste che orbita nella zona di Plutone e che non dovrebbe essere in grado di trattenere gas attorno alla sua massa rocciosa, di 500 chilometri di diametro. Si tratta di una scoperta che cambia in parte l’idea che la scienza si era fatta di questo tipo di oggetti celesti.

Scoperta un’atmosfera attorno a (612533) 2002 XV 93

L’atmosfera attorno all’oggetto 2002 XV 93 è stata scoperta da un gruppo di scienziati giapponesi che stavano osservando l’oggetto celeste durante un transito di fronte a una stella.

Questi transiti sono occasioni importanti per studiare le atmosfere dei corpi celesti più lontani, soprattutto degli esopianeti (i pianeti che non orbitano attorno al Sole ma ad altre stelle).

NAOJ

Quando un corpo celeste passa davanti tra la Terra e una stella, piega la luce di quest’ultima. Il modo in cui questa luce si piega rivela cosa ci sia attorno al corpo. Una sparizione istantanea significa che non c’è nulla. Una più graduale, che c’è un’atmosfera.

In questo caso, questa tecnica è stata usata per un corpo del sistema solare che si posizione oltre Nettuno, nella stessa area in cui orbita Plutone, la cintura di Kuiper.

L’atmosfera di 2002 XV 93

Analizzando il modo in cui la luce è stata modificata da 2002 XV 93 è stato possibile determinare che l’atmosfera del piccolo corpo transnettuniano è molto rarefatta.

Comporta una pressione superficiale tra i 100 e i 200 nonbar, tra cinque e dieci milioni di volte in meno di quella terrestre.

Si tratta comunque di una scoperta molto rilevante. Secondo i modelli attuali, corpi così piccoli non dovrebbero essere in grado di trattenere gas.

2002 XV 93 non dovrebbe avere un’atmosfera

Per avere un’atmosfera, i corpi celesti devono, di solito, avere una fonte di gas sulla superficie, normalmente dei vulcani, avere una gravità e un campo magnetico che protegga l’atmosfera dal vento solare e avere una temperatura non troppo alta.

2002 XV 93 rispetta solo l’ultima di queste condizioni. È troppo piccolo per avere una gravità sufficiente e per essere geologicamente attivo.

Marte, che per dare un termine di paragone è 13 volte più grande, fatica a mantenere la propria atmosfera in quasi totale assenza di vulcanesimo attivo.

Le ipotesi sull’oggetto transnettuniano

Non ci sono spiegazioni certe di come 2002 XV 93 faccia ad avere un’atmosfera. Un’ipotesi è il criovulcanesimo, un fenomeno che però di solito è presente nei grandi satelliti dei giganti gassosi.

Nel sottosuolo di queste lune ci sono oceani liquidi di acqua, ammoniaca e composti di metano. Quando le pressioni interne si accumulano troppo, si sfogano in “eruzioni” sulla superficie, dove il “cri0magma” si congela o sublima nell’atmosfera.

L’altra possibile spiegazione è che 2002 XV 93 abbia subito un impatto da parte di una cometa, che è un oggetto che orbita attorno al sole ed è coperto di ghiaccio. La forza dell’impatto avrebbe vaporizzato i ghiacci, creando il sottile strato di atmosfera osservato.