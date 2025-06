Oggi l'Italia versa 35 miliardi in spese militari, quanti saranno dopo l'aumento al 5% previsto dalla Nato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il vertice Nato si è concluso con la decisione di portare la spesa militare al 5% del Pil. Per l’Italia vuol dire passare da 33,4 miliardi di euro a oltre 100 miliardi di euro. Bisogna trovare 7 miliardi l’anno per 10 anni, da prendere dal taglio di altre spese o nuove tasse.

5% del Pil entro il 2035

Al vertice Nato Giorgia Meloni ha impegnato l’Italia a passare dai 33,4 miliardi di euro a 100 miliardi di euro in spesa militare. Si tratta di un aumento del 5%, ben oltre il target del 2% in vigore negli ultimi 10 anni.

L’Italia nel tempo non ha quasi mai raggiunto il target del 2%, va detto, almeno dal 2006. I fondi sono nel tempo diminuiti per via di diverse crisi, come quella economica o la pandemia Covid-19.

ANSA In foto Giorgia Meloni

Anche la spesa del 2024 non corrisponde alla percentuale: i circa 33,4 miliardi di euro sono pari all’1,6% del Pil.

Suddivisione della spesa militare

Sappiamo già come saranno suddivise le spese militari. L’aumento del 5% del Pil verrà così spartito:

3,5% alla spesa militare classica (equipaggiamenti, munizioni e ampliamento delle truppe);

1,5% in cybersicurezza.

Implicazioni per il bilancio

Cosa vuol dire questo per l’Italia? L’impegno preso è notevole, perché ci sono dei limiti evidenti e che vanno considerati. Il primo problema è il debito pubblico, che già oggi (aprile 2025) ha raggiunto la cifra record di 3.063,5 miliardi di euro.

Per raggiungere il traguardo deciso all’Aia, l’Italia non farà scattare la clausola di salvaguardia per le spese militari. Ovvero non potrà estrapolare la voce della spesa dal bilancio nel calcolo del deficit.

Inoltre che il patto di stabilità: l’Italia non potrà aumentare il debito pubblico. Il risultato sarà il ricorso a tagli alle spese in altri settori (a rischio salute, ricerca e scuola per esempio) o l’introduzione di nuove tasse.