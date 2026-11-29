Ogliastra, corpo carbonizzato in una Lancia Ypsilon in fiamme sulla statale: indaga la polizia Il rogo al chilometro 104, vicino a Ponte Corongiu di Elini. Senza nome la vittima, nessuna ipotesi resa nota sulle cause dell'incendio

Un corpo carbonizzato è stato trovato domenica 29 novembre dentro una Lancia Ypsilon andata a fuoco lungo la statale 198, in Ogliastra. L’auto si trovava al chilometro 104, vicino a Ponte Corongiu, nel territorio comunale di Elini. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e Scientifica, con il coordinamento della Procura di Lanusei per capire a chi appartenesse l’auto e cosa è successo.

Il ritrovamento al chilometro 104, vicino a Ponte Corongiu

Elini è un minuscolo paesino che conta circa 550 abitanti e si trova a 12 chilometri in linea d’aria da Tortolì. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, che hanno visto l’auto in fiamme ai margini della statale. La vettura sarebbe stata ferma in una zona isolata di campagna, circondata da alberi e vegetazione. Quando i vigili del fuoco hanno spento il rogo, dentro l’abitacolo c’era un corpo ormai senza vita. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo.

Chi indaga: Procura di Lanusei, Squadra Mobile di Nuoro e Scientifica

Le indagini sono coordinate dalla sostituta procuratrice di Lanusei Giovanna Morra, presente sul posto insieme al medico legale, intervenuto per un primo esame esterno del corpo. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti del commissariato di Tortolì e alla Squadra Mobile della questura di Nuoro, mentre gli specialisti della Scientifica stanno eseguendo i rilievi sull’auto, distrutta, e nell’area circostante. In supporto sono arrivati anche i carabinieri della sezione radiomobile.

Identità della vittima e origine del rogo ancora da chiarire

La vittima per ora è senza nome e non se ne conosce l’età. Per darle un’identità gli investigatori starebbero partendo dalla vettura. In un caso simile a Riccione, il 7 gennaio 2025, i carabinieri erano arrivati alla proprietaria dell’auto grazie alla targa e la Procura aveva disposto autopsia ed esami del Dna per confermare l’identità del corpo trovato carbonizzato.

Gli inquirenti non hanno reso note ipotesi sulle cause dell’incendio e non è chiaro se la Ypsilon abbia preso fuoco dopo un incidente o se la morte sia riconducibile ad altro.

Un altro ritrovamento dello stesso tipo risale al 24 ottobre, quando un uomo era stato trovato carbonizzato dentro una Ford Ka in fiamme nella zona della Plaia, a Catania.