Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre piantagioni di marijuana sono state scoperte e sequestrate dai Carabinieri nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. I controlli, condotti tra il 3 e il 17 settembre nei territori di Talana, Villagrande Strisaili e Tortolì, hanno portato al rinvenimento di oltre 600 piante e all’identificazione di due sospetti nelle vicinanze di una delle coltivazioni. Le indagini sono ancora in corso per individuare tutti i responsabili.

Operazione antidroga in Ogliastra: la scoperta delle piantagioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la mattina di martedì 3 settembre i militari della Squadriglia di Arzana, con il supporto dei colleghi di Talana, hanno effettuato un servizio perlustrativo nell’area di “Cananeu”, nel territorio comunale di Talana. L’operazione, finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, ha permesso di rinvenire una vasta piantagione di marijuana composta da 481 piante di altezza compresa tra 80 e 130 cm. Le piante sono state immediatamente sequestrate e il sito sottoposto a ulteriori accertamenti.

Nuovi sequestri a Villagrande Strisaili e Tortolì

Il 17 settembre, durante un’analoga attività di controllo, la Squadriglia di Arzana ha individuato una seconda piantagione in località “s’arcu e serra”, nel territorio di Villagrande Strisaili. In questo caso, i militari hanno sequestrato 13 piante di marijuana, con altezze comprese tra 140 e 170 cm. Anche qui sono stati raccolti elementi utili alle indagini, tra cui materiale che potrebbe condurre all’identificazione dei responsabili, che al momento restano ignoti.

Nella stessa giornata, i Carabinieri della Squadriglia di Lanusei, con il supporto della Stazione di Tortolì, hanno scoperto un’ulteriore piantagione nei pressi dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax. In questo sito sono state sequestrate 170 piante di marijuana, con altezze variabili tra 130 e 210 cm. L’operazione ha visto anche il controllo di un’autovettura sospetta, con a bordo due cittadini tortoliesi di 35 anni e 28 anni, fermati nelle immediate vicinanze della coltivazione.

Indizi e materiale sequestrato: le indagini proseguono

Durante il controllo dell’autovettura, i militari hanno percepito un forte odore di marijuana e hanno rinvenuto due fototrappole, elementi che suggeriscono il coinvolgimento dei due uomini nell’illecita coltivazione della sostanza. Tutto il materiale trovato nei tre siti, comprese le piante e le attrezzature, è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnico-scientifici.

Le indagini, coordinate dalle forze dell’ordine locali, sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno analizzando il materiale raccolto e le immagini delle fototrappole per risalire all’identità di tutti i soggetti coinvolti nei reati accertati. Al momento, i responsabili delle prime due piantagioni restano sconosciuti, mentre per la terza sono in corso approfondimenti sui due uomini fermati nei pressi del sito.

IPA