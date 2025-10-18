Ok il prezzo è giusto lascia Mediaset e sbarca in Rai, Flavio Insinna verso la conduzione in prima serata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Rai è pronta a riportare in onda uno dei programmi più iconici della televisione italiana: Ok! Il Prezzo è Giusto, storico format di Mediaset degli anni ’80 e ’90. Al momento non c’è nulla di certo, ma secondo indiscrezioni la nuova versione del programma dovrebbe arrivare in prima serata su Rai 1 nella primavera 2026. Per la conduzione la Rai avrebbe scelto Flavio Insinna, uno dei volti più amati dal pubblico televisivo.

Ok il prezzo è giusto da Mediaset alla Rai

Dopo la Ruota della Fortuna, rilanciato con ottimo ascolti da Mediaset nella nuova veste condotta da Gerry Scotti, un altro storico programma del Biscione potrebbe presto tornare in onda.

Sulle reti Rai però: l’emittente pubblica starebbe infatti lavorando per riportare in tv Ok! Il Prezzo è Giusto, game show cult di Canale 5 degli anni Ottanta e Novanta condotto da Iva Zanicchi.

ANSA Ok! Il Prezzo è Giusto è stato condotto per anni da Iva Zanicchi

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma secondo quanto riporta Dagospia, dopo mesi di indiscrezioni la Rai avrebbe chiuso la trattativa con Freemantle per acquistare i diritti del programma.

Flavio Insinna verso la conduzione

La Rai starebbe lavorando alla nuova edizioni di Ok! Il Prezzo è Giusto con un importante cambio di collocazione.

Secondo indiscrezioni la nuova edizione del programma dovrebbe andare in onda in prima serata su Rai 1, abbandonando la storica fascia dell’access prime time, con le prime puntate nella primavera 2026.

Quanto al conduttore, si fa il nome di un volto familiare per il pubblico italiano, Flavio Insinna.

Per lui si tratterebbe di un ritorno in Rai alla guida di un importante programma dopo l’esperienza poco fortunata su La7.

Ok il prezzo è giusto: la storia e come funziona

Ok! Il Prezzo è Giusto è la versione italiana di The Price Is Right, storico programma trasmesso da decenni negli Stati Uniti e tuttora in onda sulla CBS.

È stato uno dei primi format stranieri acquistati dal gruppo Fininvest. La prima edizione è andata in onda nel 1983, con la conduzione di Gigi Sabani.

Per anni è stato poi condotto da Iva Zanicchi, diventando uno dei programmi più seguiti, poi da Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta.

Uno dei quiz più longevi della tv italiana, prevedeva che i concorrenti dovessero indovinare il prezzo esatto di determinati prodotti. L’obiettivo era accumulare il punteggio più alto per vincere i premi disponibili.