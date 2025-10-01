Oktoberfest chiuso a Monaco di Baviera per allarme bomba, un morto nell'incendio prima di esplosioni e spari

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un morto e centinaia di evacuati dopo esplosioni, spari e un incendio a Monaco di Baviera, in Germania. Mercoledì 1 ottobre, un uomo avrebbe piazzato ordigni nella casa dei genitori, poi data alle fiamme, prima di suicidarsi. La polizia indaga su un possibile collegamento con l’Oktoberfest, il cui accesso è off limits fino agli accertamenti della polizia tedesca. La Farnesina conferma che non risultano italiani coinvolti.

Esplosioni, spari e un morto a nord di Monaco

Come riferisce Bild, l’allarme è scattato intorno alle 4:40 del mattino di mercoledì 1 ottobre, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in una casa.

Poco dopo, sono state segnalate esplosioni e spari nella zona del lago Lerchenauer.

Getty Alcune auto distrutte dalle esplosioni a Monaco di Baviera

Un uomo è stato trovato morto con ferite da arma da fuoco: secondo la polizia avrebbe piazzato ordigni esplosivi nell’abitazione dei suoi genitori, data alle fiamme.

L’uomo aveva uno zaino, forse contenente altre munizioni.

Allarme sicurezza e indagini sull’Oktoberfest

Le autorità stanno indagando su eventuali collegamenti tra le esplosioni e l’Oktoberfest, festa clou in Germania.

Nella casa bruciata sarebbe stata trovata una presunta lettera del suicida: per precauzione, l’area nella zona del festival è stata evacuata e resterà chiusa fino alla fine degli accertamenti di rito.

Evacuazioni e misure di sicurezza

Secondo quanto riportato da LaPresse e Bild, circa 700 residenti in un raggio di 200 metri dall’abitazione incendiata sono stati evacuati.

La scuola Toni Pfülf rimarrà chiusa per tutta la durata delle operazioni: la polizia ha interdetto la zona di Lerchenauer Straße, invitando cittadini e automobilisti a evitarla.

La presenza di artificieri e unità speciali resta attiva per neutralizzare possibili altri ordigni.

Nessun italiano coinvolto

Come comunicato dalla Farnesina, non risultano cittadini italiani coinvolti.

Il Consolato d’Italia a Monaco è in contatto con le autorità bavaresi per ulteriori verifiche.