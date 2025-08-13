Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino è stato deferito per vilipendio dopo aver urinato su un’auto della Polizia di Stato in pieno centro a Olbia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e condotto al CPR di Macomer in attesa dell’espulsione. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nei pressi di un hotel cittadino, dove il protagonista ha anche ostentato un gesto di sfida davanti alle telecamere di sorveglianza.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo nei giorni scorsi nell’area di parcheggio di un hotel situato nel centro di Olbia. Un cittadino tunisino, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi, si è reso protagonista di un gesto provocatorio nei confronti della Polizia di Stato.

I fatti: un gesto provocatorio in pieno centro

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato P.S. di Olbia, l’uomo si è avvicinato con atteggiamento spavaldo a un’autovettura della Polizia di Stato, impegnata in attività di pattugliamento nel centro cittadino. Senza alcuna remora, ha urinato sulla vettura con i colori d’istituto, compiendo un atto di vilipendio nei confronti delle istituzioni. Non soddisfatto, si è poi posizionato sotto alcune telecamere di sorveglianza e, in segno di sfida, ha mostrato il segno di vittoria con la mano, come a voler sottolineare la propria impunità.

L’identificazione e il deferimento

L’attività investigativa degli agenti del Commissariato ha permesso di individuare e identificare rapidamente il responsabile. Il cittadino tunisino, già noto per precedenti contatti con le forze dell’ordine, è risultato anche inottemperante a un ordine di abbandono del territorio nazionale, aggravando così la sua posizione. Gli agenti hanno quindi proceduto a deferirlo alla competente Autorità Giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Le conseguenze amministrative: il trasferimento al CPR

Nella giornata odierna, il cittadino tunisino è stato condotto presso il CPR di Macomer, struttura destinata all’identificazione e al trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione. Qui rimarrà fino al completamento dell’iter amministrativo che porterà all’allontanamento dal territorio nazionale. L’episodio ha suscitato sconcerto tra gli operatori di polizia e nella comunità locale, sia per la gravità del gesto sia per la sfida aperta alle istituzioni.

L’episodio avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Olbia rappresenta un campanello d’allarme per le istituzioni e per la comunità locale. Le forze dell’ordine hanno dimostrato prontezza ed efficacia nell’individuare e deferire il responsabile, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole e delle istituzioni. Resta alta l’attenzione su episodi simili, che rischiano di minare la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di garantire sicurezza e legalità.

IPA