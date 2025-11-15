Olena Stasiuk aveva annunciato l'omicidio del figlio, la terribile frase e il racconto di "paura" del bambino

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Era stato segnalato più volte il caso di Olena Stasiuk, la mamma che nella serata del 12 novembre ha ucciso a Muggia il figlio di nove anni, tagliandogli la gola. Da quanto emerso la 55enne aveva parlato del possibile omicidio del piccolo Giovanni diversi anni fa, in un colloquio con gli assistenti sociali. Agli atti c’è anche una denuncia per maltrattamenti e lesioni per un presunto tentativo di strangolamento, raccontato dallo stesso bambino: “La mamma mi ha preso per il collo, stringendolo con entrambe le mani”.

Bambino ucciso a Muccia, tragedia annunciata?

“Una tragedia annunciata? Non si può dire che questa vicenda, dal divorzio all’affido del piccolo, e terminando con le modalità degli incontri con i genitori, non sia stata seguita; ma di certo, nei suoi snodi decisivi, è stata sottovalutata“.

Così al Corriere della Sera l’avvocata Gigliola Bridda che per anni, fino a pochi mesi fa, ha seguito il padre del piccolo Giovanni nella sua battaglia legale con Olena Stasiuk.

IPA Il Centro di Salute Mentale di Trieste

Sull’omicidio del bambino, oltre all’inchiesta penale della Procura di Trieste, c’è anche l’indagine avviata dal ministero della Giustizia.

C’è da capire come una donna in passato in cura al Centro di Salute Mentale di Trieste e tuttora seguita dai Servizi sociali di Muggia abbia potuto accoltellare il figlio durante un incontro “non protetto”, cioè senza la presenza di assistenti sociali.

E il perché della decisione dei giudici, che con una sentenza del 13 maggio scorso le hanno concesso questo tipo di incontro una volta alla settimana.

Olena Stasiuk aveva annunciato l’omicidio del figlio

Il papà del bambino, Paolo Trame, operaio di 58 anni, si era separato dalla moglie Olena Stasiuk nel 2017.

Da tempo, in ogni occasione durante la sua battaglia legale con l’ex moglie per l’affido del piccolo, l’uomo andava ripetendo che la 55enne è “pericolosa“.

La stessa Stasiuk diversi anni fa aveva preannunciato l’omicidio del figlio.

“O Giovanni resta con me, oppure sono disposta ad uccidere il bambino, a uccidermi, buttandomi nel mare. E a uccidere anche Paolo”, aveva detto nel luglio 2018 durante un colloquio con le assistenti sociali.

La paura del bambino: il racconto

C’è molto nella mole di relazioni, verbali, denunce e sentenze che riguardano il caso di Olena Stasiuk.

Tra cui una denuncia per maltrattamenti e lesioni, poi archiviata dal gip, per un tentativo della donna di strangolare Giovanni.

A verbale c’è il racconto del bambino, che diceva di avere paura quando andava dalla mamma.

“La mamma mi ha preso per il collo, stringendolo con entrambe le mani”, aveva raccontato il piccolo.

Ma quelle lesioni refertate con 3 giorni al pronto soccorso, per pm e gip avrebbero potuto essere frutto di altri eventi accidentali, e la denuncia è stata archiviata.