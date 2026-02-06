Olimpiadi 2026, Meloni e Mattarella accolgono 51 capi di Stato e di governo da mezzo mondo: Macron "diserta"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 fa impallidire qualsiasi altra riunione diplomatica o vertice mondiale. L’occasione ha attirato in Italia 51 tra Capi di Stato, reali e leader di organizzazioni internazionali, compreso il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. A fare gli onori di casa saranno Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, col Presidente della Repubblica che firmerà il Murale della Tregua al Villaggio Olimpico. L’unico grande assente potrebbe essere il presidente francese Emmanuel Macron.

La delegazione Usa, a fare le veci di Trump ci sono Vance e Rubio

L’apertura dei Giochi, prevista dopo le 20, sarà in grandissimo stile. Dopo la cena di gala organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore di Milano la sera del 5 febbraio, i leader stranieri saranno accolti con tutti i crismi a Palazzo Reale per un cocktail di benvenuto intorno alle 17:30 del 6 febbraio.

A fare le veci del presidente americano Donald Trump saranno i suoi fedelissimi: il vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio. La premier Meloni li ha già incontrati nella cena di giovedì sera, rilanciando la convergenza italo-statunitense su vari dossier (dal Medio Oriente all’Ucraina e agli scambi commerciali). Presente anche l’ambasciatore statunitense a Roma, Tilman Fertitta.

ANSA

Dopo il suo atterraggio a Malpensa a bordo dell’Air Force Two assieme a moglie e figli, Vance è stato scortato verso Milano da ben 45 mezzi e un contingente di sicurezza composto da oltre 300 uomini, tra agenti in divisa e personale dei servizi segreti.

Dapprima il vicepresidente si è recato all’Hotel Sheraton di Gallarate, per incontrare la nazionale Usa di hockey e assistere assieme a Rubio a una partita presso la Milano Rho Ice Hockey Arena. Dopodiché si è trasferito all’Hotel Gallia, nei pressi della stazione Centrale.

Il colloquio con Giorgia Meloni è avvenuto dopo che la premier aveva incontrato il presidente polacco Karol Nawrocki, confermando che la cerimonia olimpica è l’occqasione per approfondire il ruolo dei due Paesi europei nella sicurezza del continente e nella postura nei confronti della Russia.

Come in altre visite di Stato all’estero, i due esponenti del governo americano viaggiano accompagnati da tre agenti non operativi dell’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement finita nella bufera per l’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis.

L’incontro tra Meloni e Vance

L’incontro a margine tra Giorgia Meloni e JD Vance ha poi confermato le aspettative. “Ci siamo incontrati col vicepresidente l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi”, ha affermato la premier.

“Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti e che tengono insieme l’Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”.

Il vicepresidente statunitense ha concordato e replicato che l’Italia ha svolto un ottimo lavoro per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali. “Milano è bellissima”, ha dichiarato in prefettura a margine del bilaterale.

Da Steinmeier a , tutti i leader presenti all’apertura di Milano-Cortina 2026

Oltre a Guteress, Nawrocki e alla delegazione americana, alla cerimonia di apertura parteciperanno anche diversi Capi di Stato. Tra questi il tedesco Frank Walter Steinmeier, il ceco Petr Pavel, lo svizzero Guy Parmelin, la bulgara Iliana Iotova e il georgiano Mikheil Kavelashvili.

Alcuni Paesi hanno deciso di presenziare sia coi presidenti sia coi primi ministri. È il caso ad esempio della Finlandia, rappresentata da Alexander Stubb e dal premier Petteri Orpo, e della Lettonia, presente con Edgars Rinkevics e la premier Evika Silina.

Tra gli altri capi di governo giunti in Lombardia figurano anche il greco Kyriakos Mitsotakis, la lituana Inga Ruginiene, il serbo Duro Macut e l’austriaco Christian Stocker.

La Cina ha inviato invece la consigliera di Stato Shen Yiqin, confermando il consueto attendismo diplomatico di Xi Jinping, il quale vuole mantenere un eguale apparenza di apertura e avversione nei confronti dell’Occidente a guida Usa.

Presenti infine anche i direttori delle grandi organizzazioni multilaterali. Oltre a Guteress, le Nazioni Unite sono rappresentate dalla presidente dell’Assemblea generale, Annalena Baerbock, e dal direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Presente anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Quali re, regine e principi saranno presenti

In molte nazioni il Capo di Stato coincide col sovrano. Per questo motivo, oltre che per l’etichetta diplomatica e l’ospitalità dovuta dai rappresentanti dello Stato italiano, a Milano-Cortina sono giunti anche re, regine e principi ereditari.

Tra gli europei figurano Re Filippo del Belgio, il monarca di Norvegia Harald V, il Re Gustavo e la Regina Silvia di Svezia e il Re d’Olanda Guglielmo Alessandro (giunto con la primogenita, la principessa Amalia). Presenti anche Alberto e Charlene del Principato di Monaco.

Per la Spagna ci saranno Re Felipe, che in passato fu velista olimpico, la Regina Letizia e le figlie Leonor e Sofia.

Il Regno Unito è rappresentato dalla sorella di Re Carlo III, la principessa Anna (tra l’altro ex atleta olimpica nel 1976, a Montreal), e dal fratello minore Eduardo.

Tra i sovrani stranieri spiccano invece il principe ereditario del Bhutan Wangchuck, il principe di Giordania Faisal bin Hussein (fratello di Re Abd Allah II) e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani.

L’assenza di Macron potrebbe non essere casuale

Alla cerimonia d’apertura non sarà invece presente Emmanuel Macron. Nella serata del 5 febbraio, l’Eliseo ha comunicato che l’evento è incompatibile con l’agenda del presidente francese.

Non pochi media hanno sottolineato l’assenza di Macron come una sorta di “schiaffo” nei confronti dell’Italia e dell’occasione che attrae milioni di occhi da tutto il mondo. Anche considerando che sarà la Francia a organizzare le prossime Olimpiadi nel 2030.

La decisione di Macron si colora ancor più di “sgarbo” se si considera che invece Sergio Mattarella aveva presenziato alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 a Parigi.

Al di là dell’apparenza e degli impegni del capo dell’Eliseo, fonti diplomatiche riferiscono che Macron non fosse contento del protocollo a lui destinato. Avrebbe dovuto infatti sedere accanto al vicepresidente americano Vance.

Anche i Giochi, in particolare quelli olimpici, sono una cosa seria. In un periodo di frizione con gli Usa e di faticoso mantenimento della coesione interna, la Francia fa ciò che tenta di fare ogni volta avverte un “vuoto” americano nel continente europeo: cerca di riempirlo, rilanciandosi come guida dell’Ue.

L’affondo di Le Monde contro le Olimpiadi di Milano-Cortina

La tensione con la Francia è stata poi confermata anche da un articolo fortemente critico pubblicato dal quotidiano Le Monde dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Le accuse sono simili a quelle espresse poche ore prima anche dal New York Times, in scia a un vecchio luogo comune che i franco-americani attribuiscono agli italiani fin dal Dopoguerra: la negligenza logistica.

Entrambi i giornali parlano di “incubo” per gli spostamenti di sportivi, delegazioni nazionali e appassionati. Il quotidiano statunitense aveva addirittura affermato che da Livigno a Bormio occorrono ben 18 ore di viaggio alle condizioni attuali.

L’affondo francese prende di mira anche l’aspetto ambientale dei Giochi invernali, parlando di “contraddizioni irrisolte”. Il giornale parigino scrive infatti che il nostro Paese ha perso l’occasione di “inaugurare un’era olimpica più sostenibile e di riutilizzare delle strutture esistenti”.

Oltre ai gas inquinanti prodotti per gli spostamenti, è stata criticata anche la pista di bob di Cortina d’Ampezzo. Le Monde l’ha definita “un’aberrazione ecologica”, realizzata a basso costo nonostante alternative migliori.