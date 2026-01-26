Olimpiadi 2026, dagli agenti dell'ICE a Ghali nella Cerimonia d'Apertura: la politica irrompe nei Giochi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In vista delle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, si intrecciano le polemiche sul piano politico e culturale: mentre viene smentita la presenza operativa di agenti statunitensi dell’ICE in Italia, a dividere è anche la partecipazione del rapper Ghali alla Cerimonia d’Apertura, artista ben noto per il suo posizionamento pro Palestina.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, via alle polemiche

Manca poco all’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 e il dibattito pubblico si è già acceso, articolandosi su due fronti apparentemente distinti ma politicamente intrecciati: la questione della sicurezza e il ruolo degli artisti potenzialmente divisivi nei contesti istituzionali.

Da un lato, infatti, l’argomento caldo è rappresentato dalle voci sulla possibile presenza in Italia di agenti dell’ICE statunitense, dall’altro le discussioni sulla partecipazione del rapper Ghali alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, dopo le sue prese di posizione sul conflitto a Gaza.

ANSA

La smentita sugli agenti ICE in Italia

A intervenire sul tema della sicurezza è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha ridimensionato le preoccupazioni legate all’eventuale presenza dell’ICE. Una presenza, secondo Fontana, “soltanto difensiva”, inserita in rapporti consolidati tra forze dell’ordine alleate.

“L’ICE sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio” ha spiegato Fontana, come riporta Ansa. “Credo che i rapporti fra le nazioni e fra le forze dell’ordine siano consolidati e quindi avremo una garanzia in più”.

Tuttavia, fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno hanno smentito in modo più deciso l’ipotesi di operazioni ICE in Italia. “Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi” si legge nella nota. “Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell’Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure”.

Il Dipartimento ha inoltre precisato che non ci sono, al momento, conferme sul fatto che “agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità”.

Il caso Ghali alla Cerimonia d’Apertura

Sul piano culturale e simbolico, nel frattempo, si è aperto anche il confronto politico per l’annunciata esibizione di Ghali alla Cerimonia d’Apertura di Milano-Cortina, dal quale il Governo ha chiarito di aspettarsi una performance “attentamente definita”.

“Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato” ha sottolineato il ministro per lo Sport Andrea Abodi “ma ritengo che un Paese debba sapere reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco”.

Più di qualcuno, però, teme che l’artista possa comunque “travalicare i confini”. La presidente dell’Ucei, Noemi Di Segni, ha espresso l’auspicio che l’artista “abbia ricevuto delle indicazioni o delle linee a guida” e che “capirà cosa deve fare in quel contesto e in quel momento”.

Ghali a Sanremo, il precedente sul “genocidio”

Il riferimento va immediatamente al Festival di Sanremo, quando Ghali, dal palco dell’Ariston, pronunciò un appello per fermare il “genocidio a Gaza”, scatenando un immediato dibattito.

Alcuni esponenti politici attaccarono direttamente la Rai, come il senatore Maurizio Gasparri, che accusò la tv di Stato di aver consentito un messaggio politico unilaterale su un palco istituzionale, chiedendo maggiore vigilanza sul servizio pubblico.

In risposta, durante “Domenica In”, Mara Venier lesse un comunicato dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, che ribadiva la vicinanza dell’azienda pubblica alla comunità ebraica e il rifiuto di ogni forma di odio e antisemitismo. Parole che alimentarono ulteriormente le tensioni, anziché placarle.