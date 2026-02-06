Olimpiadi 2026, l'Italia ha già il record di 4 portabandiera in luoghi diversi: non era mai successo prima

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Le Olimpiadi 2026 di Milano–Cortina segnano già un record per l’Italia che avrà quattro portabandiera. Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone, infatti, fanno entrare di diritto l’edizione dei Giochi invernali in Italia nella storia, con la prima volta in assoluto per quattro alfieri, anziché i classici due, e in due posti diversi: i primi due saranno presenti a Milano, gli altri due a Cortina.

Record di portabandiera per le Olimpiadi 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dunque, sono già nella storia. La decisione del presidente del CONI Luciano Buonfiglio di nominare non due, ma ben quattro portabandiera in vista della cerimonia d’apertura dei Giochi invernali, infatti, fa entrare di diritto l’edizione sul suolo italiano tra i record.

L’Italia, infatti, avrà ben quattro portabandiera, due per ogni località che ospitano la rassegna dei Giochi, con la parità rispettata tra FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e FISG (Federazione Italiana Sport Ghiaccio).

Pellegrino, Fontana, Mosaner e Brignone: chi sono i portabandiera

Due atleti del ghiaccio, Mosaner e Fontana, due della neve, Pellegrino e Brignone. Saranno loro a sfilare con il tricolore nella serata della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, quattro figure di spicco degli sport invernali per l’Italia.

Federica Brignone, regina della neve, è la detentrice della coppa del Mondo 2024-2025 e anche detentrice di un titolo in Gigante. Nel suo palmares vanta anche trr medaglie olimpiche, un argento nel Gigante di Pechino 2022 e due bronzi tra gigante di Pyeongchang 2018 e combinata alpina di Pechino 2022.

Amos Mosaner è l’attuale campione olimpico di doppio misto nel curling insieme a Stefani Constantini.

Federico Pellegrino, invece, è specialista nello sci di fondo, disciplina che gli ha regalato due argenti a Cinque Cerchi nella sprint individuale di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022.

Infine Arianna Fontana, l’atleta italiana più decorata di sempre nelle Olimpiadi invernali con le sue 11 medaglie tra 2 ore, 4 argenti e 5 bronzi ottenuti nello short track.

Olimpiadi, da Milano a Cortina

Federico Pellegrino e Arianna Fontana saranno presenti a Milano, Amos Mosaner e Federica Brignone, invece a Cortina. Due per ogni città ospitante, come due saranno i bracieri con la fiamma olimpica.

Dopo il lungo viaggio, infatti, i tedofori porteranno la fiamma all’Arco della Pace a Milano, mentre a Cortina la meta è piazza Dibona.

In questi due luoghi, fortemente simbolici, infatti, saranno presenti i bracieri.