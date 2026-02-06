Olimpiadi 2026, Mariia Seniuk portabandiera d'Israele non teme fischi di San Siro: "Ognuno ha la sua opinione"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Le persone possono avere opinioni differenti”. Mariia Seniuk, portabandiera di Israele alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non teme eventuali fischi o contestazioni dal pubblico di San Siro agli atleti del suo Paese. “Possono fare ciò che ritengono più opportuno”, dice la 20enne pattinatrice, “per me è l’onore di una vita”. Al suo esordio alle Olimpiadi, Seniuk guida una delegazione di dieci atleti che competeranno in cinque discipline.

Olimpiadi 2026, la portabandiera d’Israele non teme fischi

“Sono qui per rappresentare lo spirito e la resilienza del mio Paese. Per me è l’onore di una vita“. Così a LaPresse Mariia Seniuk, scelta da Israele come portabandiera alle cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

“Ero stata a San Siro per la finale di Champions League fra Real Madrid ed Atletico Madrid – racconta – tornarci oggi, non da spettatrice ma da atleta e portabandiera, mi fa un certo effetto”.

Per la 20enne pattinatrice si tratta della prima partecipazione ai Giochi: “È il mio sogno di bambina che diventa realtà, ed è anche il riconoscimento per il duro lavoro che ho fatto”.

Seniuk non teme possibili contestazioni o fischi agli atleti israeliani da parte del pubblico durante la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro o nel corso delle gare.

“Le persone – dice – possono avere opinioni differenti e non spetta a me fargliele cambiare, possono fare ciò che ritengono più opportuno”.

Chi è Mariia Seniuk

Di origini russe, Mariia Seniuk è nata il 7 maggio 2005 a Mosca.

Atleta e studentessa, la 20enne israeliana ha vinto sei volte il titolo nazionale di pattinaggio di figura.

Sedicesima ai Mondiali 2025, si è classificata al 21esimo posto ai campionati europei che si sono tenuti a gennaio in Inghilterra.

Alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, ama l’Italia: “Sono stata in Italia diverse volte e per me è un paradiso. Mangerei pasta e pizza tutto il giorno, e poi il tempo è fantastico”.

Chi sono gli altri atleti israeliani a Milano Cortina 2026

Mariia Seniuk guida a Milano Cortina 2026 una delegazione composta da nove atleti olimpici e uno paralimpico.

Nello sci alpino a rappresentare Israele ci sono i fratelli Barnabas e Noa Szollos, ungheresi naturalizzati israeliani, alla loro seconda Olimpiade dopo Pechino 2022.

Poi il bob con il team composto da AJ Edelman, Menachem Chen, Omer Katz e Uri Zisman, e lo skeleton, con Jared Firestone.

E Attila Mihaly Kertesz, primo olimpionico israeliano nello sci di fondo. Infine Sheina Vaspi, che sarà l’unica atleta israeliana alle Paralimpiadi invernali.