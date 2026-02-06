Olimpiadi 2026, tedofori al Niguarda di Milano con la fiamma olimpica dagli ustionati di Crans-Montana

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Le Olimpiadi 2026 fanno tappa anche al Niguarda di Milano, con i tedofori della fiamma olimpica che si sono fermati sotto le finestre del reparto di Terapia Intensiva, dove sono attualmente ricoverati i giovani feriti nell’incidente di Crans–Montana. Un gesto carico di emozione che ha coinvolto anche medici, infermieri e il direttore generale Alberto Zoli nella giornata in cui anche il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin ha fatto visita agli otto feriti. I tedofori si sono posizionati proprio di fronte al reparto intensivo, permettendo ai giovani di partecipare attivamente attraverso i messaggi esposti dalle finestre.

La fiamma olimpica al Niguarda

La tappa della fiamma olimpica al Niguarda è arrivata a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Venerdì 6 febbraio, a poche ore dall’ultimo viaggio verso il braciere all’Arco della Pace, i tedofori hanno fatto visita ai feriti della strage di Crans-Montana.

Gli otto degenti, infatti, hanno ricevuto la fiamma simbolicamente, rispondendo con cartelloni realizzati appositamente per l’occasione dalle finestre del reparto.

Regione Lombardia

Un momento di particolare intensità emotiva e carico di significato che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha accolto con entusiasmo.

L’augurio di Fontana ai feriti

Il presidente Fontana ha sottolineato che l’evento è da leggersi sì come semplice, ma soprattutto come simbolico per unire i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 “alla vicinanza concreta verso chi sta affrontando un difficile percorso di cura e recupero”.

“Questa visita conferma l’impegno di Regione Lombardia nel valorizzare la dimensione umana e sociale dello sport e della sanità. La nostra speranza è che i feriti tornare a casa al più presto a casa”.

La visita del presidente svizzero Parmelin

Quella di venerdì 6 febbraio è stata anche la giornata in cui il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin ha fatto visita agli otto feriti.

Ha portato i saluti e la solidarietà del Paese ai ragazzi ancora ricoverati: “Ho espresso loro il mio rispetto, la mia solidarietà e la mia gratitudine, nonché il pieno sostegno della Svizzera”.

Come stanno i feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda

Tra le stanze del Niguarda sono ancora presenti otto giovani rimasti feriti nell’incendio del Le Constellation di Crans-Montana a Capodanno.

Come riferito da Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, il decorso dei pazienti sta seguendo il suo iter naturale. In tre sono ancora in rianimazione e vengono ancora considerati in gravi condizioni.

In occasione della visita di Mattarella, Bertolaso aveva anche annunciato che un altro giovane aveva invece lasciato il Niguarda, direzione Policlinico, per il prosieguo delle cure.