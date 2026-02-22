Olimpiadi, chi è Auro Bulbarelli che commenta la cerimonia di chiusura: lo spoiler e il caso Petrecca

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Con la cerimonia di chiusura, è calato il sipario sui Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il grande evento che ha sancito lo stop alle gare si è svolto all’Arena di Verona ed ha avuto Auro Bulbarelli come telecronista sulla Rai. La scelta è ricaduta sull’esperto giornalista dopo settimane di polemiche, scioperi e dimissioni.

La telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 è stata affidata ad Auro Bulbarelli che ha accompagnato i telespettatori della Rai nell’evento svoltosi all’Arena di Verona.

L’ex commentatore delle gare di ciclismo è stato accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena di Verona, e dallo scrittore Fabio Genovesi, opinionista Rai proprio per il ciclismo e già presente alla cerimonia di apertura.

Dal caso Petrecca allo sciopero in Rai, cosa c’è dietro alla telecronaca

In realtà, l’ex direttore di Rai Sport e ora vicedirettore avrebbe dovuto commentare anche la cerimonia inaugurale dei Giochi. Un suo “spoiler” riguardante la presenza di Sergio Mattarella gli era costato però il compito che era andato al suo superiore, il direttore Paolo Petrecca. Dopo giorni di polemiche e uno sciopero indetto dai giornalisti della Rai, l’azienda ha deciso di tornare sui suoi passi, affidando il commento di nuovo a Bulbarelli.

Come detto, nei giorni precedenti alla cerimonia inaugurale, Bulbarelli aveva fatto un passo indietro dopo aver fatto riferimento, in conferenza stampa, a una “sorpresa” legata alla partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A prendere il suo posto era stato Petrecca. La telecronaca del direttore di Rai Sport era però stata subissata di critiche per alcune gaffe e per una generale sensazione di poco preparazione al commento dell’evento. Gli stessi giornalisti si erano messi sul piede di guerra contro il loro direttore, reo di aver danneggiato la credibilità e l’immagine del servizio pubblico. L’esecutivo di Usigrai aveva proclamato uno sciopero delle firme che aveva quindi spinto Petrecca a rassegnare le dimissioni da direttore di Rai Sport, non senza qualche polemica, e alla promozione ad interim del vicedirettore Marco Lollobrigida.

Chi è Auro Bulbarelli

La telecronaca di Auro Bulbarelli ha subito ricevuto elogi, contrapposta a quella di chi l’aveva preceduto per l’apertura delle Olimpiadi. Nato a Mantova, il 20 settembre 1970, Auro è figlio del giornalista Rino ed è da anni una delle firme più note del giornalismo sportivo Rai, avendo ricoperto anche la carica di direttore della testata.

Fin dai primi anni della sua carriera, si mette in mostra con programmi come “Doppio Slalom” e seguendo da inviato prima e da telecronista poi diverse edizioni del Giro d’Italia. Nel 2001 poi diventa la prima voce del ciclismo in Rai, sostituendo Adriano De Zan.

Negli anni a venire diventa vicedirettore di Rai Sport e quindi anche direttore dal novembre 2018 al novembre 2021.