Olimpiadi invernali, Auro Bulbarelli prende il posto di Paolo Petrecca per la cerimonia di chiusura sulla Rai

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Rai fa marcia indietro sulle Olimpiadi invernali e richiama Auro Bulbarelli per la telecronaca della cerimonia di chiusura. Non sarà quindi Paolo Petrecca, bersagliato da pesantissime critiche per il suo racconto della cerimonia di apertura, a seguire per la Rai l’evento in programma il 22 febbraio a Verona. Auro Bulbarelli si era chiamato fuori dopo le polemiche sulla rivelazione della partecipazione di Mattarella.

Perché Bulbarelli aveva rinunciato alla telecronaca di apertura

Il giornalista Auro Bulbarelli era stato designato da tempo per la telecronaca, sulla Rai, della cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Milano-Cortina, che si è tenuta nello stadio San Siro. Ma durante una conferenza stampa aveva svelato, in parte, l’arrivo di Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi.

O meglio, aveva parlato di una “sorpresa” sull’arrivo di Mattarella paragonabile a quella di Elisabetta II per le Olimpiadi di Londra. Un’anticipazione che aveva indispettito il Quirinale, al punto da indurre Bulbarelli a rinunciare alla telecronaca.

La protesta dei giornalisti Rai per la telecronaca di Petrecca

Una rinuncia che ha poi portato alla decisione di Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, di avocare a sé la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Secondo quanto ricostruito dal comitato di redazione dei giornalisti Rai, Petrecca sarebbe rimasto sordo di fronte alle osservazioni di chi gli ha fatto notare che, per un evento del genere, bisogna avere un certo tipo di preparazione.

Il risultato ha fatto il giro del mondo, con diverse e gravissime gaffe in diretta fatte dal direttore Petrecca. Una telecronaca definita “disastrosa” dagli stessi giornalisti Rai, che hanno proclamato uno sciopero bianco per tutta la durata dei giochi invernali. I fatti, inoltre, sono stati stigmatizzati attraverso un duro comunicato.