Olimpiadi Milano-Cortina 2026, qual è il tragitto della Fiamma e perché non si spegne mai: tutte le curiosità
La Fiamma Olimpica verso l'Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la tradizione, le curiosità, cosa c'è da sapere
L’Italia ospiterà le Olimpiadi invernali dal 6 al 22 febbraio 2026, così come i Giochi paralimpici dal 6 al 15 marzo dello stesso anno. Mercoledì 26 novembre la Fiamma è stata accesa a Olimpia, in Grecia, dal 6 dicembre parte il viaggio che, dallo Stadio dei Marmi di Roma, la porterà fino allo stadio San Siro di Milano, sede della cerimonia di apertura. A Cortina passerà il 26 gennaio: in tutto toccherà oltre 300 comuni.
- Qual è il tragitto della Fiamma Olimpica nel 2026
- Chi sono i tedofori
- Cosa rappresenta la Fiamma
- La Fiamma può spegnersi
Qual è il tragitto della Fiamma Olimpica nel 2026
La Fiamma è stata accesa a Olimpia mercoledì 26 novembre.
Il 6 dicembre partirà dallo Stadio dei Marmi, a Roma, il viaggio attraverso 60 tappe (e oltre 300 comuni, per un totale di 12 mila km).
La Fiamma lascia la Grecia passando da Karpenisi (27 novembre), Metsovo (28 novembre), Kastoria (29 novembre), Naoussa (30 novembre), Salonicco (1 dicembre), Lamia (2 dicembre), Atene (sull’Acropoli il 3 dicembre, poi in centro il 4 dicembre, quini la cerimonia di consegna il 5 dicembre).
Ecco il calendario completo delle 60 tappe italien:
- 6 dicembre: Roma
- 7 dicembre: Viterbo
- 8 dicembre: Terni
- 9 dicembre: Perugia
- 10 dicembre: Siena
- 11 dicembre: Firenze
- 12 dicembre: Livorno
- 13 dicembre: Nuoro
- 14 dicembre: Cagliari
- 15 dicembre: Palermo
- 16 dicembre: Agrigento
- 17 dicembre: Siracusa
- 18 dicembre: Catania
- 19 dicembre: Reggio Calabria
- 20 dicembre: Catanzaro
- 21 dicembre: Salerno
- 22 dicembre: Pompei
- 23 dicembre: Napoli
- 26 dicembre: Latina
- 27 dicembre: Benevento
- 28 dicembre: Potenza
- 29 dicembre: Taranto
- 30 dicembre: Lecce
- 31 dicembre: Bari
- 1 gennaio: Campobasso
- 2 gennaio: Pescara
- 3 gennaio: L’Aquila
- 4 gennaio: Ancona
- 5 gennaio: Rimini
- 6 gennaio: Bologna
- 7 gennaio: Ferrara
- 8 gennaio: Parma
- 9 gennaio: Genova
- 10 gennaio: Cuneo
- 11 gennaio: Torino
- 12 gennaio: Aosta
- 13 gennaio: Novara
- 14 gennaio: Varese
- 15 gennaio: Pavia
- 16 gennaio: Piacenza
- 17 gennaio: Brescia
- 18 gennaio: Verona
- 19 gennaio: Mantova
- 20 gennaio: Vicenza
- 21 gennaio: Padova
- 22 gennaio: Venezia
- 23 gennaio: Trieste
- 24 gennaio: Udine
- 25 gennaio: Belluno
- 26 gennaio: Cortina d’Ampezzo
- 27 gennaio: Bolzano
- 28 gennaio: Cavalese
- 29 gennaio: Trento
- 30 gennaio: Livigno
- 31 gennaio: Sondrio
- 1 febbraio: Lecco
- 2 febbraio: Bergamo
- 3 febbraio: Como
- 4 febbraio: Monza
- 5 febbraio: Milano
La Fiamma passerà anche da luoghi simbolo come Amatrice e il quartiere di Scampia.
Transiterà anche per cornici straordinarie come l’ascesa a Punta Gnifetti sul Monte Rosa (4.554 metri), la visita alla Cascata delle Marmore, la magia della Costiera Amalfitana illuminata dai tedofori e il passaggio sull’acqua lungo il Canal Grande di Venezia.
Ogni giornata inizierà alle 7:30 con la partenza del convoglio (lungo quasi 200 metri) e culminerà intorno alle 19:30 con l’accensione del braciere nella città di tappa.
Chi sono i tedofori
La Fiamma viene portata in viaggio per l’Italia dai tedofori, la persona che porta la teda, ossia la Fiamma cerimoniale accesa originariamente a Olimpia.
Figure dell’antica Grecia, sono state riabilitate nella tradizione dei Giochi moderni dal 1936, in occasione delle Olimpiadi di Berlino.
La possibilità di candidarsi per essere uno dei tedofori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si è conclusa il 30 giugno 2025.
Sono stati selezionati in tutto 10.001 tedofori per la Fiamma Olimpica, 501 per quella Paralimpica.
Il 26 novembre, a Olimpia, la Fiamma è stata accesa dall’attrice Mary Mina nel ruolo di grande sacerdotessa (le Papesse sono selezionate tra le compagnie teatrali greche: la prima , nel 1936, è stata la ballerina greca Koula Pratsis): poi è stata messa in un’urna, trasportata all’antico stadio di Estia insieme a un ramoscello d’ulivo e consegnata ai primi tedofori:
- il canottiere greco Petros Gkaidatzis
- l’italiana Stefania Belmondo, ex campionessa di sci di fondo.
Dopo Belmondo, il ruolo di tedoforo è toccato a un altra gloria azzurra degli sport invernali, l’ex campione di slittino Armin Zoeggeler.
Cosa rappresenta la Fiamma
La Fiamma Olimpica rappresenta il fuoco rubato da Prometeo a Zeus: è il simbolo di vita, razionalismo, libertà.
Nell’antica Grecia, bruciava sull’altare di Prytaneion, a Olimpia.
La Fiamma può spegnersi
Teoricamente, la Fiamma brucia fino alla fine della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi, ma durante il tragitto è ovviamente plausibile che possa spegnersi.
Per questo, la torcia viaggia sempre con delle riserve.
Episodio curioso: nel 1976, a Montreal (in Canada), un temporale spense la Fiamma e un funzionario la riaccese col suo accendino.
Gli organizzatori la spensero e la riaccesero utilizzando la fiamma originale della torcia di riserva.