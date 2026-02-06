Olimpiadi Milano-Cortina, atleti di Israele accolti da fischi e pochi applausi: cosa è successo a San Siro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Pochi applausi e fischi hanno accolto gli atleti di Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Di tutt’altro tenore l’accoglienza del pubblico dello stadio di San Siro alla delegazione dell’Ucraina, salutata con una vera e propria ovazione. Fischi in un certo qual modo attesi: nei mesi scorsi aveva suscitato diverse polemiche la conferma della partecipazione di Israele alle Olimpiadi, per via della presunta disparità di trattamento rispetto a Russia e Bielorussia, escluse dalle principali competizioni sportive internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina.

Milano Cortina, fischi agli atleti di Israele

Nella serata di venerdì 6 febbraio si è tenuta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Dopo lo show iniziale, con star del calibro di Laura Pausini, Ghali e Mariah Carey, a San Siro è andata in scena la tradizionale sfilata delle delegazioni, aperta come tradizione dalla Grecia e chiusa dal Paese ospitante, l’Italia.

Non sono mancate alcune note stonate: al suo ingresso la piccola delegazione di Israele, guidata dalla pattinatrice Mariia Seniuk, è stata accolta da diversi fischi.

Fischi e qualche “buu” anche quando sui mega schermi dello stadio è stato inquadrato il vicepresidente statunitense J. D. Vance, mentre gli atleti Usa sono stati applauditi.

Ben diversa invece l’accoglienza che il pubblico ha riservato alla delegazione dell’Ucraina, salutata con un boato e una vera e propria ovazione.

Chi sono gli atleti di Israele alle Olimpiadi 2026

La delegazione di Israele alle Olimpiadi invernali 2026 è composta da dieci atleti. Portabandiera alla cerimonia di apertura la 20enne Mariia Seniuk, pattinatrice di figura.

Poche ore prima della cerimonia, Seniuk aveva detto di non temere contestazioni: “Le persone possono avere opinioni differenti e non spetta a me fargliele cambiare, possono fare ciò che ritengono più opportuno”.

Diversi atleti israeliani hanno partecipato o manifestato pieno supporto alla guerra nella Striscia di Gaza.

Come la squadra di bob: tutti, ad eccezione del capitano Aj Edelman, hanno prestato servizio militare durante l’offensiva.

Edelman invece, molto attivo sui social, ha sempre mostrato pieno sostegno agli attacchi israeliani che hanno ucciso decine di migliaia di persone.

“Quella di Gaza è la guerra più moralmente giusta nei suoi obiettivi e più umana nella sua esecuzione della storia”, scriveva su X nel maggio scorso.

Perché Israele non è stato escluso come Russia e Bielorussia

Nei mesi scorsi da più parti era arrivata la richiesta di escludere Israele dalle Olimpiadi e da altre grandi manifestazioni internazionali, come ad esempio l’Eurovision.

Come accaduto con Russia e Bielorussia, escluse dalle principali competizioni sportive internazionali, dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio, dopo l’invasione dell’Ucraina.

I singoli atleti russi e bielorussi possono partecipare solo con bandiera neutrale e su invito diretto del Cio.

A settembre il Comitato Olimpico Internazionale ha confermato la partecipazione di Israele, sostenendo che a differenza della Russia non Tel Aviv non ha violato la giurisdizione delle organizzazioni sportive dei territori che ha attaccato.