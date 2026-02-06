NOTIZIE
Olimpiadi Milano-Cortina, attacchi hacker a raffica contro siti legati ai Giochi: dietro l'ombra della Russia

Pubblicato: Aggiornato:

Hacker scatenati nel giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo quelli dei giorni scorsi, una nuova ondata di attacchi informatici ha colpito a ridosso dell’evento numerosi siti web collegati ai Giochi, ma anche infrastrutture strategiche italiane. Marginali i danni, qualche rallentamento temporaneo, resta il messaggio politico. Gli attacchi sono stati rivendicati dal collettivo di hacker russi NoName, che accusa l’Italia di sostenere l’Ucraina con aiuti militari.

Olimpiadi 2026, raffica di attacchi hacker

Nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, c’è stata una nuova raffica di attacchi hacker a siti legati alle Olimpiadi invernali 2026.

Poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina una ondata di attacchi informatici ha colpito numerosi siti web collegati alle Olimpiadi.

Attacchi di tipo “DDoS“, con gli hacker che inondano siti e server di dati e traffico con l’obiettivo di esaurirne le risorse, creando rallentamenti o rendendo temporaneamente irraggiungibili i siti.

Presi di mira siti legati a Milano Cortina 2026

Sono stati presi di mira i siti web di diversi hotel di Cortina d’Ampezzo, il portale ufficiale per il ticketing delle Olimpiadi e altri siti dedicati all’hospitality.

Colpiti dagli attacchi anche i siti dei Comitati olimpici di diversi Paesi europei, ma anche di istituzioni e infrastrutture italiane, come i servizi di trasporti.

Qualche giorno fa le autorità italiane avevano segnalato altri attacchi a siti legati alle Olimpiadi e a quelli del Ministero degli Esteri.

Gli effetti sono stati quasi nulli: nessuna compromissione dei sistemi o furti di dati sensibili, ma solo qualche rallentamento temporaneo.

La Russia dietro gli attacchi

Gli attacchi sono stati rivendicati dal collettivo NoName057, che ha lasciato come firma l’immagine dell’orso russo.

Gli hacker accusano l’Italia di sostenere l’Ucraina con l’invio di armi ed equipaggiamento militare.

Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva denunciato pubblicamente queste attività ostili condotte da hacker riconducibili alla Russia di Putin, che allo stesso modo avevano già colpito le Olimpiadi di Parigi 2024.

