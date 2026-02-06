Olimpiadi Milano-Cortina, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi: la sorpresa del Presidente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono anche un prontuario di star e sorprese. Tra le ultime, e non per minore importanza, c’è un video in cui vediamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su un tram insieme ad altre persone. Il macchinista sarà Valentino Rossi.

L’ingresso pop di Sergio Mattarella

Il filmato di cui sopra è stato registrato il 2 febbraio e verrà proiettato alle 20 sul maxi schermo dello Stadio San Siro di Milano, dove ha luogo la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Nel video vediamo il presidente Sergio Mattarella su un tram insieme ad altre persone. Alla guida della carrozza c’è Valentino Rossi.

Spente le luci, proiettato il filmato, Sergio Mattarella entra fisicamente allo stadio e dichiara solennemente l’apertura dei Giochi Olimpici.

Come riporta Repubblica, per l’evento lo Stadio San Siro ha registrato il tutto esaurito: sono 67 mila i posti occupati per venerdì 6 febbraio.

Il viaggio in tram con Valentino Rossi

Il Presidente della Repubblica siede sul tram come se fosse un comune cittadino, circondato da comuni cittadini in un normale contesto cittadino.

Tra i passeggeri che salgono e scendono, però, vediamo anche gli orchestrali del Teatro alla Scala e gli atleti e le atlete, qualcuno ha con sé gli sci. Il viaggio in tram percorre le bellezze più note di Milano.

Il riferimento alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Non mancano i messaggi “subliminali” che indirizzano chi vede ai Giochi Olimpici: il numero del tram è il 26. Una bambina perde la mascotte di peluche delle Olimpiadi e, infine, si arriva al capolinea.

L’ultima fermata è proprio lo Stadio Meazza, dove Sergio Mattarella scende per fare il suo ingresso e inaugurare le giornate dello sport invernale. Solo mentre sta per lasciare la carrozza si accorge che il macchinista è proprio Valentino Rossi.

La cerimonia inaugurale si è aperta con i ballerini della Scala Claudio Coviello e Antonella Albano, con una danza ispirata ad Amore e Psiche. Altro personaggio d’eccezione è Matilda De Angelis, che veste i panni della direttrice d’orchestra dell’evento.