Olimpiadi, squadra di bob di Israele derubata: bottino da "migliaia di dollari", team in una località segreta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alcuni atleti della squadra di bob di Israele impegnata alle Olimpiadi di Milano-Cortina sarebbero stati derubati. La notizia arriva dal loro pilota, Aj Edelman, che ha documentato il fatto sul social X. Il furto sarebbe avvenuto negli alloggi degli sportivi mentre questi erano impegnati nell’allenamento. Una prima stima parla di un danno da “migliaia di dollari”. All’appello mancano passaporti, bagagli e altro materiale sportivo.

Squadra di bob di Israele derubata

Sul caso indagano le forze dell’ordine. Come anticipato, nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio Aj Edelman, pilota della squadra di bob israeliana, ha comunicato che gli atleti sarebbero stati derubati di alcuni averi presenti nei loro alloggi durante gli allenamenti.

Gli appartamenti in uso alla nazionale di Israele non si troverebbero in Italia, bensì sarebbero ubicati in una località segreta.

Per il momento non è dato quantificare l’entità del furto, ma Edelman parla di “migliaia di dollari“. Nonostante l’episodio e l’avvio delle indagini da parte delle autorità gli atleti hanno continuato le attività di allenamento.

“Che stagione”, ha commentato il pilota della squadra sui social allegando le immagini degli investigatori al lavoro.

Gli alloggi lontano dalle Olimpiadi

Come anticipato, gli appartamenti destinati alla squadra di bob di Israele si trovano in una località segreta, fuori dall’Italia, per ragioni di sicurezza. Raggiungeranno il Belpaese solo a partire da lunedì, quando inizieranno le loro gare.

La scelta della squadra di continuare ad allenarsi, secondo Edelman, rappresenta “un ottimo esempio di come si possa andare avanti anche in circostanze difficili“, quindi il pilota sottolinea come “questa squadra incarni lo spirito israeliano“.

Giorgia Meloni contro i contestatori

Non mancano altre tensioni. Le contestazioni contro le Olimpiadi di Milano-Cortina sono arrivate sul tavolo di Giorgia Meloni, che ha lanciato una pesante accusa contro i dimostranti.

“Ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano contro le Olimpiadi”, ricordando che gli italiani “vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata” mentre vengono tranciati i cavi dell’alta velocità e si registrano scontri con le forze dell’ordine.

Nelle ultime ore, inoltre, la premier ha difeso Andrea Pucci dopo la scelta del comico di rinunciare a Sanremo e anche in questo caso ha puntato il dito contro l’opposizione parlando di “deriva illiberale”.