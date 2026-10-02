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Una lunga serie di molestie e minacce ai danni di una famiglia è stata interrotta grazie all’intervento delle forze dell’ordine a Reggio Calabria. Una donna di 85 anni è stata raggiunta da un provvedimento di ammonimento del Questore dopo che, secondo quanto accertato, aveva reso la vita impossibile ai suoi vicini con comportamenti aggressivi e intimidatori.

Anni di tensioni e comportamenti ostili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una situazione di conflitto condominiale protrattasi per anni. L’85enne avrebbe ostacolato ripetutamente la quotidianità della famiglia che abitava accanto, arrivando a bloccare la via di accesso all’abitazione dei vicini con la propria auto. Questo comportamento ha richiesto in più occasioni l’intervento delle Forze dell’Ordine, chiamate a ristabilire la normale convivenza.

Escalation di atti intimidatori e molestie

Le azioni della donna non si sarebbero limitate agli ostruzionismi. Dai balconi venivano lanciati oggetti e materiali pericolosi verso la casa dei vicini. Tra questi, rifiuti, rami, pietre, pezzi di cemento, terra, olio bollente ed escrementi. Questi episodi sono stati documentati anche dagli agenti delle Volanti della Questura, intervenuti per verificare la situazione e raccogliere elementi utili alle indagini.

Oltre ai gesti materiali, la donna avrebbe rivolto ai vicini ingiurie, minacce e aggressioni verbali, innescando una progressiva escalation di tensione. La famiglia, esasperata, ha vissuto un perdurante stato di ansia e insicurezza, tanto da essere costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita per evitare ulteriori episodi spiacevoli.

L’intervento della Divisione Anticrimine e il provvedimento di ammonimento

Di fronte al peggioramento della situazione, la famiglia si è rivolta agli specialisti della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Gli accertamenti svolti hanno portato all’adozione di un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’85enne. Si tratta di una misura di prevenzione disposta dal Questore, finalizzata a interrompere e prevenire la reiterazione di condotte violente o persecutorie. L’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è stato pensato per tutelare le vittime e prevenire l’aggravarsi delle condotte, anche in contesti condominiali dove la convivenza può diventare difficile.

Dopo l’adozione del provvedimento, le condotte vessatorie nei confronti dei vicini sono cessate. L’azione delle forze dell’ordine ha dunque permesso di riportare la serenità all’interno del condominio, restituendo alla famiglia la tranquillità e la sicurezza compromesse da anni di molestie e minacce.

Un caso che richiama l’attenzione sulla prevenzione

Il caso, reso noto dalla Polizia di Stato, sottolinea l’importanza degli strumenti di prevenzione messi a disposizione dall’Autorità di Pubblica Sicurezza per tutelare le vittime di molestie e atti persecutori. L’ammonimento del Questore si conferma una misura efficace per interrompere comportamenti violenti e garantire la sicurezza dei cittadini, anche nei contesti più delicati come quelli condominiali.

IPA