È di 24 decreti di perquisizione e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro un’organizzazione accusata di frode in commercio, riciclaggio e violazione delle norme sulle accise. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha coinvolto soggetti radicati nella provincia, attivi nella commercializzazione di olio contraffatto in Sicilia, in Italia e anche all’estero.

Operazione coordinata dalla Procura di Agrigento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata avanti dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina e dal Comando Provinciale di Agrigento. Le forze dell’ordine hanno eseguito 24 decreti di perquisizione nei confronti di altrettante persone, tutte indagate per associazione a delinquere finalizzata a diversi reati, tra cui frode in commercio, riciclaggio e violazione della normativa sulle accise.

Il modus operandi dell’organizzazione

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire il funzionamento di un gruppo criminale ben strutturato, che avrebbe operato principalmente nella provincia di Agrigento. Secondo quanto emerso, i membri dell’organizzazione si sarebbero dedicati alla produzione e alla commercializzazione di olio contraffatto, spacciato per olio extravergine d’oliva. Il prodotto veniva distribuito non solo in tutte le province della Sicilia, ma anche sul territorio nazionale e all’estero, in particolare in Germania.

Le tecniche di contraffazione e la vendita dell’olio

Le indagini, ancora in corso, hanno consentito di accertare che gli indagati avrebbero reperito ingenti quantitativi di sostanze oleose, che poi venivano miscelate con betacarotene e clorofilla rameica. Gli esami di laboratorio, condotti dall’Istituto Centrale Repressione Frodi del M.A.S.A.F., hanno confermato la presenza di questi additivi. L’olio così ottenuto veniva quindi venduto come extravergine d’oliva a basso costo a esercizi commerciali, privati e laboratori alimentari.

Riciclaggio dei proventi e violazione delle accise

Gli ingenti guadagni illeciti derivanti dalla frode venivano successivamente riciclati attraverso un sistema di falsa fatturazione, messo in atto da alcune imprese individuali riconducibili agli stessi indagati. Queste imprese, formalmente attive nel settore dei prodotti agricoli, avrebbero avuto il compito di ripulire il denaro ottenuto dalla vendita dell’olio contraffatto.

Un ulteriore aspetto emerso riguarda la violazione della normativa sulle accise: il gruppo avrebbe utilizzato benzina e carburante per uso agricolo, acquistati a tassazione ridotta, per rifornire i mezzi impiegati nella distribuzione quotidiana della sostanza oleosa in ogni provincia della regione e oltre.

Sequestri e perquisizioni in tutta la Sicilia

L’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro probatorio di materiale informatico e documentale, ritenuto utile per ricostruire la rete di rapporti e le responsabilità personali degli indagati. Le perquisizioni hanno interessato soggetti considerati parte integrante dell’organizzazione criminale, con ramificazioni in tutta la Sicilia e collegamenti anche fuori dai confini nazionali.

Indagini ancora in corso e presunzione di innocenza

Le indagini preliminari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, sono tuttora in corso e mirano a definire con precisione i ruoli e le responsabilità dei singoli indagati.

