Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una luce che Olivia Trummer continua a cercare nella musica, anche quando il mondo sembra attraversare uno dei suoi momenti più bui. È quella evocata da Light on the Horizon, il progetto che la pianista, cantante e compositrice tedesca porterà in Italia per tre concerti: il 27 novembre a La Claque di Genova, il 5 dicembre al club Al Vapore di Mestre e il 6 dicembre al Teatro Ristori di Verona. Con lei saliranno sul palco il contrabbassista russo Makar Novikov e il batterista americano Earl Harvin, in un dialogo musicale che intreccia jazz, canzone d’autore e improvvisazione. Cresciuta in una famiglia di musicisti, Olivia Trummer ha iniziato a studiare pianoforte a quattro anni e a comporre a sette. Dalla formazione classica alla scoperta del jazz attraverso Bill Evans, fino all’esperienza alla Manhattan School of Music di New York, ha costruito un percorso internazionale nel quale pianoforte e voce sono diventati strumenti complementari di espressione. Undici album all’attivo e incontri artistici con musicisti come Bobby McFerrin, Kurt Rosenwinkel ed Eric Clapton accompagnano una ricerca che non ha mai smesso di evolversi. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Olivia Trummer ripercorre l’infanzia, il coraggio di cominciare a cantare e gli incontri che hanno segnato la sua carriera. Racconta l’amore, il rapporto con l’Italia, che considera una seconda casa, e il desiderio di continuare a scrivere musica. Con la discrezione di chi, lontano dal palcoscenico, non sente il bisogno di attirare l’attenzione, ma trova nelle proprie composizioni la libertà di mostrarsi pienamente.

Nei suoi concerti a Genova, Mestre e Verona, nei quali presenterà Light on the Horizon. Quale repertorio proporrà al pubblico italiano?

“Mi esibirò in trio con due musicisti straordinari che, come me, vivono a Berlino: il contrabbassista russo Makar Novikov e il batterista americano Earl Harvin. Le nostre diverse nazionalità raccontano già l’incontro tra culture che caratterizza questo progetto. Presenteremo soprattutto composizioni originali, brani molto melodici. Spesso mi viene detto che le mie melodie rimangono impresse nella memoria, pur conservando la capacità di sorprendere. Le ho scritte con il desiderio di trasmettere luce, bellezza e profondità. Mi piace pensare alla mia musica come a una sorta di medicina per l’anima”.

Il titolo Light on the Horizon evoca un’immagine di speranza. Nasce da un’esperienza personale o racchiude un messaggio universale?

“Le mie composizioni sono spesso legate a esperienze e momenti della vita privata. Anche in questo caso è così. Light on the Horizon parla di una persona capace di infondere fiducia, di farci credere in un futuro migliore e di incoraggiarci a dare il meglio di noi stessi, anche nei periodi più bui. È un brano relativamente recente, ispirato anche dalle notizie che ascoltiamo ogni giorno, dalle guerre e da quanto accade nel mondo. Ma racconta soprattutto la forza di un amore che ci aiuta ad affrontare la quotidianità con speranza. Non credo, quindi, che riguardi soltanto la mia esperienza. È un sentimento nel quale molte persone possono riconoscersi”.

Come sono nate le collaborazioni con Makar Novikov ed Earl Harvin?

“Ho conosciuto Earl alcuni anni fa a Berlino, dove vive anche lui, sebbene sia spesso impegnato in tournée. Ci siamo ritrovati circa tre anni fa, quando entrambi facevamo parte di un gruppo del chitarrista americano Kurt Rosenwinkel. In quell’occasione ho pensato che fosse arrivato il momento giusto per coinvolgerlo nel mio repertorio. Nello stesso periodo attraversavo cambiamenti importanti. Queste composizioni parlano anche di trasformazioni, d’amore e di quanto possiamo imparare dalle relazioni. Avevo inoltre conosciuto Makar, un contrabbassista eccezionale che nel frattempo è diventato mio marito. In questo progetto, quindi, c’è anche la famiglia. È una musica che ci rappresenta profondamente, non soltanto dal punto di vista artistico”.

Quali qualità rendono speciale il contributo di entrambi?

“Makar possiede una sensibilità straordinaria nell’accompagnamento. Comprende sempre ciò di cui la musica ha bisogno, ma quando arriva il momento di improvvisare emerge anche il suo virtuosismo. Riesce a esplorare le possibilità del contrabbasso ben oltre quelle che normalmente associamo a questo strumento. Earl, invece, porta un’impronta tipicamente americana, soprattutto nel ritmo e nel groove. Ha una sensibilità particolare nel capire quando sia necessario suonare meno. Segue il principio del less is more: non aggiunge mai una nota superflua. È un vero gentiluomo alla batteria”.

Ha cominciato a suonare il pianoforte a quattro anni. Il desiderio di avvicinarsi alla musica è nato spontaneamente oppure è stato influenzato dall’ambiente familiare?

“Non credo che le due possibilità si escludano. È naturale che un bambino desideri imitare i propri genitori. La musica era una presenza quotidiana nella nostra casa. I miei genitori studiavano e suonavano, e il pianoforte occupava un posto centrale nella vita familiare. Avvicinarmi allo strumento fin da piccolissima è stato spontaneo. Mentre ricevevo le prime lezioni di musica classica da mia madre, sentivo già il bisogno di esplorare autonomamente. Mi sedevo al pianoforte, suonavo, ascoltavo gli intervalli e cercavo di comprenderne il funzionamento. Era quasi un gioco, accompagnato però da una curiosità fortissima. Somigliava all’apprendimento di una lingua. Anche da autodidatta, ho cominciato a conoscere il linguaggio musicale e a utilizzarlo per esprimere le mie idee. A sette anni componevo già i primi brani”.

Quali emozioni cercava di esprimere attraverso quelle prime composizioni?

“Erano brani strumentali, influenzati dalla musica che ascoltavo in casa: Bach, Mozart, Debussy e Ravel. Non erano quindi composizioni particolarmente semplici. Naturalmente si trattava dei primi tentativi, ma credo che contenessero già alcuni elementi del mio linguaggio attuale. Da una parte imitavo i miei genitori, suonando musica classica; dall’altra sentivo il bisogno di creare qualcosa di nuovo, che appartenesse soltanto a me”.

Molti musicisti che hanno iniziato a studiare da bambini raccontano di aver attraversato una fase di rifiuto, quasi che lo strumento rappresentasse i sacrifici imposti dallo studio. È accaduto anche a lei?

“No, non ho mai provato un sentimento di rifiuto nei confronti del pianoforte. Per me è sempre stato uno strumento straordinario per comporre. Amo anche il suo incontro con la voce, perché possiedono caratteristiche molto diverse. Il pianoforte ha una struttura precisa, disciplinata, con altezze prestabilite. La voce, invece, è più flessibile e non è vincolata allo stesso modo. Trovo che si completino a vicenda: il pianoforte offre una struttura, mentre la voce permette di ammorbidire e modellare l’espressione musicale. È questa complementarità che continua ad affascinarmi”.

La sua formazione affonda le radici nella musica classica. Quando ha scoperto il jazz?

“Ricordo perfettamente quel momento. Intorno ai tredici anni ascoltai Waltz for Debby, un album del trio di Bill Evans. Fu una rivelazione, perché mi permise di riconoscere in un linguaggio musicale preciso molti elementi che avevo già sperimentato autonomamente. Scoprii che la ricerca condotta da sola poteva diventare un dialogo tra più musicisti. La sonorità di quell’album mi colpì profondamente. Prima avevo ascoltato anche i vinili dei miei genitori, da Stevie Wonder ai Beatles e Santana. Ma Bill Evans mi aprì le porte del jazz, dell’improvvisazione e della spontaneità. Mi affascinava soprattutto la possibilità di comunicare attraverso gli strumenti. Non si trattava semplicemente di eseguire brani, ma di costruire una conversazione musicale. Cominciai così ad approfondire il jazz e a prendere lezioni specifiche. Spesso, però, avevo la sensazione di conoscere già molti degli elementi che mi venivano insegnati, anche se non ne conoscevo ancora i nomi o la terminologia tecnica”.

Si dice spesso che il jazz sia sinonimo di libertà, anche se questa definizione rischia di diventare un luogo comune. Per lei è stato davvero così?

“La capacità dei jazzisti di utilizzare la musica spontaneamente rappresenta, per me, la chiave della libertà espressiva. La musica è una lingua. A volte penso ai musicisti classici come a persone che leggono continuamente un libro e ne recitano il contenuto, anziché parlare liberamente. Naturalmente entrambe le forme richiedono una grande arte e non intendo sminuire la musica classica. I jazzisti, però, possiedono una possibilità ulteriore: possono essere grandi virtuosi, interpretare composizioni scritte e, nello stesso tempo, esprimersi attraverso l’improvvisazione. È questa spontaneità che mi permette di respirare”.

Dopo gli studi a Stoccarda è arrivata alla Manhattan School of Music di New York. Come ha vissuto l’impatto con una metropoli tanto competitiva? Ha mai sofferto la solitudine?

“In realtà no. Forse dipende dalla mia personalità. Sono molto curiosa e mi viene naturale conoscere persone nuove e stringere amicizie. Non è un aspetto che mi spaventa. New York, però, è stata fondamentale soprattutto perché mi ha insegnato a non nascondermi. In particolare, a non nascondere il fatto che mi piacesse cantare. Prima di trasferirmi mi identificavo completamente come pianista e compositrice. Non mi consideravo una cantante. Lì, invece, ero circondata da persone con talenti differenti, che non avevano alcuna paura di mostrarli”.

In che modo l’ambiente americano ha cambiato la percezione delle sue capacità artistiche?

“La mentalità americana è molto diversa da quella tedesca. Negli Stati Uniti, anche per via della fortissima concorrenza, è importante mostrare tutte le proprie capacità. In Germania, invece, si attribuisce maggiore valore alla consapevolezza del proprio ruolo nella società e nelle relazioni. Questa differenza mi ha colpita e ispirata profondamente. Quando sono tornata dagli Stati Uniti, sono entrata subito in studio per registrare il mio terzo album. È stato il primo disco nel quale ho anche cantato”.

In italiano utilizziamo l’espressione “trovare la propria voce” per indicare la scoperta della propria identità. Nel suo caso è accaduto anche letteralmente. Che significato ha avuto, sul piano personale, cominciare a cantare?

“Credo che abbia dato più carattere alla mia musica. Attraverso il canto riesco a esprimermi e a raggiungere le persone in modo diverso, perché posso affidare un messaggio anche alle parole. Quando canto, per me è fondamentale che il testo sia bello e profondo. Vorrei che offrisse a chi ascolta uno spunto di riflessione, magari la possibilità di osservare una situazione da una prospettiva differente. Scrivere testi, talvolta molto personali, mi ha permesso di esprimere più profondamente la mia identità e il modo in cui guardo alla vita e al mondo”.

Rispetto al pianoforte, ritiene che la voce possieda una forza comunicativa particolare?

“Credo che il canto abbia una forza speciale, forse persino maggiore rispetto a quella di uno strumento musicale, perché tutti possediamo una voce. È un elemento che ci accomuna e, in qualche modo, tutti possiamo cantare. Ascoltare qualcuno che utilizza la propria voce con grande libertà, quasi fosse uno strumento, può essere molto stimolante. Eppure, per quanto la si possa esplorare musicalmente, rimane sempre una voce umana”.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Bobby McFerrin, Kurt Rosenwinkel, Eric Clapton e Russ Titelman. Solitamente si chiede a un musicista che cosa abbia imparato da personalità di questo calibro. Vorrei ribaltare la prospettiva: che cosa pensa di aver trasmesso lei a loro?

“È una bellissima domanda. Spero davvero di aver lasciato qualcosa. Forse posso rispondere pensando soprattutto a Kurt Rosenwinkel e ad alcuni musicisti italiani con cui ho collaborato, come i contrabbassisti Rosario Bonaccorso ed Enzo Pietropaoli. Nel corso della carriera ho notato una particolarità: spesso sono stata coinvolta in progetti guidati da artisti già affermati che avevano appena scoperto la propria voce e deciso di introdurre il canto nella loro musica. È accaduto, per esempio, con Kurt Rosenwinkel, che nel progetto Caipi, al quale ho partecipato, ha cominciato a cantare le proprie canzoni. Anche Rosario Bonaccorso mi ha invitata nel suo gruppo quando ha registrato per la prima volta i propri brani cantati”.

Pensa che il suo percorso, dal pianoforte al canto, possa aver incoraggiato altri musicisti a esplorare questa possibilità?

“Forse hanno riconosciuto in me una certa naturalezza nel passare dallo strumento alla voce, nell’affrontare musica anche complessa e, contemporaneamente, nel compiere il gesto coraggioso di cantare. È stato anche il mio percorso: ho iniziato come pianista e, progressivamente, ho dato sempre più spazio al canto. Mi piace pensare che questa esperienza possa aver trasmesso un po’ di coraggio, o magari maggiore sicurezza, ai musicisti con cui ho lavorato”.

Ha citato diversi artisti italiani e parla molto bene la nostra lingua. Da dove nasce il suo legame con l’Italia?

“Nel 2016 ho avuto l’opportunità di realizzare il mio primo tour italiano con la mia musica. Per quell’occasione decisi di collaborare con musicisti del vostro Paese. Poi, come spesso accade nella vita, mi sono innamorata del batterista. Da quel momento ho iniziato a trascorrere sempre più tempo in Italia, arrivando persino a considerare l’idea di trasferirmi. Ho sempre sentito che una parte di me, qui, si trova davvero a casa. Credo dipenda dall’amore per le melodie e per la bellezza, da un certo senso di leggerezza e anche da uno splendido umorismo. Per certi aspetti, una parte di me si sentiva persino più a casa in Italia che in Germania”.

Anche dal punto di vista musicale ha trovato un’affinità particolare con il nostro Paese?

“Ho incontrato musicisti fantastici e spesso è nata una sintonia immediata, una comprensione naturale. Sono esperienze che mi hanno legata profondamente all’Italia. Qui ho molti amici e rapporti importanti. Anche con quel batterista sono rimasta in buoni rapporti. L’Italia continua a essere la mia seconda casa”.

Vorrei conoscere Olivia Trummer al di fuori della dimensione artistica. Chi è quando non si trova sul palcoscenico? E quanto cambia il suo modo di esprimersi quando si siede al pianoforte davanti al pubblico?

“Il mio modo di fare musica mi rappresenta profondamente anche come persona. Non vedo una grande differenza tra le due dimensioni, anche se attraverso la musica riesco a esprimere me stessa con maggiore chiarezza. Sono una persona semplice, naturale. Mi piace osservare il mondo e riflettere su me stessa. Esistono musicisti che, appena entrano in una stanza, attirano immediatamente l’attenzione di tutti. Sono diversa. Mi considero una persona più discreta. Ma quando salgo sul palcoscenico emerge tutto quello che porto dentro. Cerco di portare nella musica ciò che imparo dalla vita. Quando suono mi sento, in un certo senso, ancora più presente di quanto talvolta mi accada nella quotidianità. Per me la musica è proprio questo: un canale, uno spazio nel quale posso essere pienamente me stessa”.

Dopo undici album, numerosi riconoscimenti internazionali e collaborazioni prestigiose, quale sogno le resta da realizzare? Che cosa la spinge a continuare a guardare verso quella luce all’orizzonte?

“Non saprei. Forse il mio desiderio più grande, in questo momento, è semplicemente poter continuare così ancora a lungo. Sento che molti aspetti della mia vita stanno prendendo la direzione che desideravo da anni. Ho lavorato tanto per costruire una realtà nella quale poter eseguire la mia musica insieme a musicisti straordinari e portarla in Paesi diversi. Anche collaborare con Russ Titelman è stato un sogno, sebbene non sapessi nemmeno di averlo prima che si realizzasse”.

Accanto all’attività concertistica, nel suo futuro ci sarà anche l’insegnamento. Che valore attribuisce alla possibilità di trasmettere la sua esperienza alle nuove generazioni?

“Nel 2027 comincerò a insegnare in un luogo bellissimo. Si realizzerà così un altro desiderio importante: condividere la mia esperienza con le nuove generazioni di musicisti. A questo punto vorrei soprattutto continuare il mio percorso. C’è sempre nuova musica da scrivere, un altro progetto da realizzare. Mi piacerebbe procedere con un ritmo naturale, senza esagerare, ma mantenendo una certa continuità. E spero di poter lasciare tanta musica nel mondo”.