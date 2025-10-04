Olly e la vittoria a Sanremo, sfogo contro Striscia la Notizia: "Una bella storia sporcata, ora la eviterei"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“La stampa? Eviterei Striscia la Notizia“. Non ha dubbi Olly sul format ideato da Antonio Ricci. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, infatti, il Tg satirico lo aveva preso di mira e gli aveva consegnato il Tapiro d’Oro specialmente dopo il “no” all’Eurovision, per il quale il testimone era passato a Lucio Corsi. “La televisione mi spaventa: non riesco ad averci a che fare”, dice con sincerità in un’intervista.

Lo sfogo di Olly

Intervistato il 4 ottobre dal Corriere della Sera Olly ha detto la sua su quanto accaduto dopo il Festival di Sanremo 2025 e dopo il “no” all’Eurovision. Dopo aver vinto la kermesse della Canzone Italiana, ricordiamo, Federico Olivieri – questo il suo nome – aveva rinunciato alla competizione europea cedendo il posto a Lucio Corsi.

Le polemiche non erano mancate, ma Olly ha sempre ribadito che preferiva restare in contatto con il suo pubblico. È uno dei motivi per cui lo si vede poco in televisione.

ANSA Dopo la vittoria a Sanremo e dopo il “no” all’Eurovision, Olly è stato preso di mira da Striscia La Notizia

“Può sembrare arroganza, ma ci sono sistemi in cui credo e altri dove non mi sento a mio agio. La televisione mi spaventa: non riesco ad averci a che fare”, dichiara al Corriere della Sera.

“La realtà dove devo riuscire ad esistere è quella fra me e il mio pubblico”, sottolinea. E dopo l’esperienza con Striscia la Notizia il cantautore non ha più dubbi.

Il pensiero su Striscia La Notizia

“Ho ricevuto un Tapiro perché si parlava di una vittoria a Sanremo decisa da un’oligarchia. La mia è una bella storia che è stata sporcata“, dice Olly al Corriere. Striscia, infatti, sosteneva che Olly avesse vinto il Festival grazie alle strategie della sua manager Marta Donà.

Anche per questo motivo l’artista sostiene che sia stata proprio la stampa a influenzare la sua reputazione, anche se si è sempre dimostrato aperto al confronto. “L’argomento principe è la musica, il resto è un di più. Certo magari eviterei Striscia La Notizia».

La consegna del Tapiro d’Oro

Nella sostanza, l’inviato Valerio Staffelli aveva raggiunto la voce di Balorda Nostalgia per chiedergli se avesse rifiutato l’Eurovision per la mancanza di autotune e se la sua vittoria a Sanremo fosse dovuta alle strategie della manager Marta Donà.

In merito all’autotune aveva risposto: “Se fosse per questo motivo l’avrei detto. Ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi”, e sul ruolo della manager aveva risposto che si parlava di una “brava professionista” che “si merita tutto il successo che ha avuto perché lavora duramente”.