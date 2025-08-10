Olly sotto attacco per aver sporcato al ristorante, criticata anche Lucarelli: "Fedez lo avrebbe distrutto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tovaglie grondanti vino, mozziconi di sigarette e cibo: questo il risultato della festa con Olly in un ristorante. Video della cena finiscono online e scoppia la polemica. Attaccata anche Selvaggia Lucarelli che scrive di “andare oltre” alla maleducazione perché ci sono altre cose per indignarsi.

La cena “maleducata”

Olly è finito al centro di una polemica. L’occasione è la festa di compleanno del suo produttore, Juli. Online è però diventata famosa come la cena “balorda” o la cena “maleducata”. A rendere tale la cena dell’8 agosto sono le condizioni in cui è stato lasciato il tavolo che li ha ospitati.

Sono stati divulgati video e foto della serata e in diversi di questi, oltre ai canti con le sigarette in mano e le bottiglie di vino sbattute sul tavolo, viene mostrata una lunga tavolata che a fine serata sembrava un campo di battaglia.

Per tutta la sua lunghezza, infatti, la tovaglia era zuppa di vino. Sopra il tavolo, in piedi o rovesciate, numerose bottiglie senza etichetta di quello che sembra essere un vino rosso, come quello che imbratta le tovaglie, e ci sono anche una serie di altri dettagli. Rovesciate anche le tazzine di caffè, cicche di sigarette o pacchetti di sigarette e anche diversi avanzi di cibo.

La polemica online

Dall’8 agosto Olly e i suoi amici sono stati presi di mira da molte critiche. Moltissimi commenti di rimprovero per le condizioni in cui è stato lasciato il ristorante. Il focus è sulla mancanza di educazione che, secondo alcuni utenti, non sarebbe stata impartita al gruppo. C’è chi fa notare che per divertirsi non bisogna giustificare la maleducazione o la mancanza di rispetto verso chi lavora e che dovrà poi pulire a fine serata.

C’è anche chi fa notare, però, come i resti della cena sembrano reinterpretare la copertina del brano “Depresso fortunato” cantato proprio dal gruppo di amici. Quindi, secondo questa interpretazione, Olly avrebbe voluto ricreare la copertina.

Già a giugno scorso, infatti, la canzone veniva presentata con le seguenti parole: “La canzone è stata registrata durante una cena tra amici che si è trasformata in una sessione creativa spontanea intensa” e ancora “Come ricordato dalla messa in scena sul palco in ‘Depresso, fortunato’ ci sono i bicchieri, le risate degli amici, i pugni sul tavolo, le chiacchiere seduti a tavola”.

L’attacco a Selvaggia Lucarelli

Insieme alla polemica contro il cantante, arriva anche quella contro Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti ha deciso di scrivere un commento attraverso le proprie storie Instagram e questo è stato immediatamente ripreso e criticato. Lucarelli scrive: “Ok, sono maleducati. Suppongo che ripagheranno le tovaglie, e avranno lasciato una lauta mancia. E se non l’hanno fatto, lo faranno”.

Sembra suonare come una giustificazione secondo diversi utenti. La giornalista chiude però con un invito a chi crea o alimenta inutili polemiche e scrive: “Andiamo avanti porco Giuda, che di cose per indignarci ne abbiamo”. Nelle 24 ore precedenti, la giornalista aveva pubblicato una serie di storie, prima di quella relativa alla cena di Olly e amici, su tematiche piuttosto serie come il lancio di aiuti umanitari a Gaza finito in tragedia con lo schiacciamento di un bambino.

Istagram Selvaggia Lucarelli Il messaggio di Selvaggia Lucarelli

Online però non sono altrettanto d’accordo e definiscono la scelta di Lucarelli come un gioco di “due pesi e due misure”. Secondo questi, infatti, se “lo schifo lo avesse fatto Fedez, avrebbe intasato Instagram di storie per giorni, ma forse Olly gli sta simpatico e non vuole inimicarsi qualcuno”.