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È di oltre 100 motociclisti sanzionati il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato per contrastare il mancato utilizzo del casco protettivo sulle due ruote. L’attività, sviluppata in tre giorni nelle principali aree urbane e sul lungomare, è stata finalizzata a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza di conducenti e pedoni.

Controlli mirati per la sicurezza stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti e moto-volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in sinergia con il servizio “Viabilità” della Polizia Locale. L’obiettivo principale è stato quello di contrastare il fenomeno del mancato utilizzo del casco tra i motociclisti, un comportamento che mette a rischio non solo la loro incolumità ma anche quella degli altri utenti della strada.

Le zone interessate dai controlli

I controlli si sono concentrati nel centro storico, nelle aree periferiche e lungo il lungomare. In particolare, le pattuglie hanno presidiato le zone prossime a piazza Università e piazza Duomo, come piazza S. Nicolella e via Manzoni, le vie nei pressi di piazza San Placido, nonché i quartieri San Giorgio, San Cristoforo e la zona del lungomare. Queste aree, particolarmente frequentate da giovani e famiglie nel periodo primaverile, sono state oggetto di una presenza costante delle forze dell’ordine.

Posti di controllo e sanzioni

Nel corso dei tre giorni di attività, sono stati istituiti numerosi posti di controllo sia fissi che dinamici. Gli agenti hanno effettuato verifiche capillari in diversi momenti della giornata, sanzionando decine di motociclisti sorpresi a guidare senza casco. In totale, sono stati fermati e sanzionati oltre 100 motociclisti per violazione delle norme sul casco.

Tentativi di fuga e giustificazioni improbabili

Durante i controlli, alcuni conducenti hanno tentato di eludere le verifiche mettendo in atto manovre pericolose nel tentativo di sfuggire agli agenti. Tuttavia, tutti i tentativi sono stati prontamente bloccati e i responsabili sono stati sanzionati. Non sono mancate le giustificazioni più disparate: c’è chi ha dichiarato di aver dimenticato il casco per un’emergenza, chi lo avrebbe lasciato al bar dopo un caffè e chi ha attribuito la mancata protezione a presunte allergie stagionali.

Un caso di oltraggio e ulteriori violazioni

In un episodio particolare, un motociclista ha rivolto vere e proprie minacce agli agenti, venendo così accompagnato negli Uffici di Polizia e deferito all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l’uomo circolava senza patente, senza copertura assicurativa, senza revisione e a bordo di uno scooter già sottoposto a fermo amministrativo. Per lui sono scattate ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada.

Fermo amministrativo dei mezzi

In tutti i casi, i mezzi a due ruote sono stati sottoposti a fermo amministrativo come previsto dalla normativa vigente. Le forze dell’ordine hanno inoltre ricordato ai conducenti l’importanza vitale del corretto utilizzo del casco protettivo, fondamentale per la sicurezza personale in caso di incidenti.

IPA