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È di 1335 arresti, 2358 denunce e centinaia di chilogrammi di droga sequestrati il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta in tutta Italia per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dalle Squadre Mobili, è stata svolta nei giorni scorsi.

Operazione nazionale ad alto impatto: i dettagli dell’attività

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è conclusa ieri e ha visto impegnati investigatori delle Squadre Mobili, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e altri uffici delle Questure. L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare il controllo nelle aree più sensibili delle città, con particolare attenzione ai quartieri e alle zone limitrofe ai locali notturni, dove si registra un maggiore consumo di droga.

Nel corso dell’attività sono state identificate 297.071 persone, tra cui 15.665 minorenni. Il controllo capillare ha permesso di monitorare efficacemente il territorio e prevenire episodi di violenza, anche tra i più giovani.

Arresti e denunce: i numeri dell’operazione

L’azione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni, e alla denuncia a piede libero di 2358 persone, tra cui 142 minori. Questi dati testimoniano l’ampiezza e la capillarità dell’intervento, che ha coinvolto tutto il territorio nazionale.

Le accuse principali riguardano lo spaccio di sostanze stupefacenti, la detenzione e il porto abusivo di armi, oltre a reati contro il patrimonio. L’operazione ha avuto un impatto significativo anche sul fronte della prevenzione, grazie al sequestro di numerose armi e sostanze illegali.

Sequestri di droga e armi: i risultati raggiunti

Durante i controlli sono stati sequestrati complessivamente 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Questi numeri evidenziano la portata del fenomeno e la necessità di interventi mirati per arginare il traffico di droga.

Oltre alle sostanze stupefacenti, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, tra cui anche armi a canna lunga come un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettile, oltre a numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata anche al porto di armi bianche, soprattutto tra i giovani: sono state rinvenute 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Focus su Bari: controlli intensificati e arresti

L’operazione ha interessato anche la provincia di Bari, dove, sotto la direzione del Questore Dr. Annino Gargano, sono stati predisposti servizi specifici da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, con il supporto dei diversi uffici della Questura. Gli interventi si sono concentrati su varie zone e quartieri della città, in particolare nel centro cittadino e nella città vecchia.

L’esito delle attività nella provincia ha portato all’arresto di 28 persone per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione o porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti ad offendere e reati contro il patrimonio. Sono stati sequestrati circa 58 kg di hashish, 170 gr di cocaina, 21 gr di eroina e 47 gr di marijuana.

Nel corso delle perquisizioni, i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 3 pistole, 1 fucile e 3 coltelli. Questi controlli sono stati intensificati anche a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno visto il verificarsi di agguati armati e atti incendiari nel capoluogo.