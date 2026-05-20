Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 29 indagati e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un’organizzazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti a Roma. L’azione, condotta nelle prime ore del mattino, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e ha portato all’esecuzione di 24 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini italiani, accusati di gravi reati legati allo spaccio di droga e all’autoriciclaggio.

Un’operazione coordinata su larga scala

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’intervento è stato reso possibile grazie a un imponente dispiegamento di forze. Oltre duecento militari del II Gruppo Roma, unità specializzate Anti Terrorismo e Pronto Impiego, cinofili antidroga e il G.I.C.O. hanno agito con il supporto di un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia. L’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Le accuse e i numeri dell’indagine

I 29 indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, produzione, traffico e detenzione illeciti di tali sostanze, violazione di sigilli e autoriciclaggio. L’Autorità Giudiziaria ha disposto 24 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari. Parallelamente, sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, mirate al sequestro preventivo di denaro, beni e altre utilità finanziarie di provenienza sospetta, soprattutto se sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati o alle attività economiche ufficiali.

Il sodalizio criminale di Lido di Ostia

L’indagine ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale radicata a Lido di Ostia, attiva nell’acquisto, detenzione e cessione sistematica di cocaina ed eroina nella piazza di spaccio denominata “Case Rosse”. Gli indagati, secondo quanto emerso, hanno gestito un fiorente e redditizio traffico di stupefacenti, con una logistica professionale che garantiva la vendita quotidiana di un volume compreso tra cento e centocinquanta dosi. Gli introiti, maturati nei nove mesi di indagine, sono stati stimati in oltre un milione di euro.

Un’organizzazione attiva 365 giorni l’anno

La continuità delle attività illecite era assicurata dall’impiego di pusher operativi trecentosessantacinque giorni all’anno, organizzati su turni continui per coprire tutte le ventiquattro ore. Una rete di vedette era posizionata nei luoghi di spaccio e nelle immediate vicinanze, con il compito di segnalare tempestivamente l’avvicinamento di veicoli o persone riconducibili alle forze dell’ordine. L’efficienza del gruppo si manifestava soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, quando i flussi di vendita superavano le duecento dosi giornaliere.

Servizio a domicilio e riciclaggio dei proventi

Per massimizzare i profitti e fidelizzare la clientela, l’organizzazione offriva anche un servizio di consegna della droga direttamente a domicilio, utilizzando corrieri dotati sia di mezzi propri sia di veicoli messi a disposizione dall’associazione. I proventi dell’attività venivano poi immessi in circuiti di autoriciclaggio, con una gestione finanziaria finalizzata a occultare l’origine illecita del denaro e a reinvestire i capitali accumulati.

Gdf