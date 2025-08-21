Oltre 2000 assunzioni al Mic con il concorso previsto in autunno, le posizioni aperte e i tempi del bando

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sono oltre novemila le assunzioni previste nel dpcm firmato dal ministro Paolo Zangrillo per diverse pubbliche amministrazioni: fra queste il Mic, che lancerà in autunno un concorso con 2200 posti stabili entro il 2025. Le posizioni aperte sono divise fra 1800 assistenti e 400 funzionari, con l’obiettivo di rafforzare servizi e tutela del patrimonio.

Assunzioni al Mic, bando per 2200 posti

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha dato il via libera, con un dpcm pubblicato a inizio agosto, a un importante piano di assunzioni che interessa 33 amministrazioni dello Stato, e che porterà a oltre 9mila reclutamenti a tempo indeterminato.

All’interno di questo ampio programma rientra anche il Mic, il Ministero della Cultura che ha annunciato l’avvio di un concorso nazionale previsto in autunno, finalizzato all’ingresso di oltre 2mila nuove figure professionali entro la fine del 2025.

ANSA

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo

Quando sarà pubblicato il bando

Il piano di rafforzamento avrà un effetto immediato, considerando che già nel 2024 è stato disposto l’inserimento di 550 profili, che entreranno in servizio entro dicembre, suddivisi in 300 assistenti e 250 funzionari.

In un secondo momento, verrà attivata la fase 2 con l’assunzione di 2200 unità a tempo indeterminato, per le quali è in corso la pubblicazione di un bando nazionale che vedrà la luce in autunno.

Le posizioni aperte al Ministero della Cultura

Nello specifico, è prevista l’assunzione di 1800 assistenti, dei quali per la maggior parte saranno addetti alla vigilanza (1500 unità) e per il resto figure tecniche (300 assunti), oltre a 400 funzionari.

Di questi ultimi, 300 bibliotecari avranno il compito di consolidare la rete delle biblioteche statali, mentre 100 architetti saranno destinati a interventi di conservazione, tutela e valorizzazione di poli museali e complessi storici.

Le dichiarazioni del ministro Zangrillo

Come sottolineato dal ministro Zangrillo in un’intervista a SkyTG24, il governo mira a “migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese” attraverso l’ampliamento del personale nella pubblica amministrazione.

Le nuove assunzioni, ha spiegato, sono state rese possibili grazie alle risorse economiche garantite dalle manovre di bilancio.

Inoltre, il ministro ha ricordato che, parallelamente a queste misure, sono già in preparazione i tavoli di confronto per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027, ulteriore passo verso una PA più efficiente e vicina alle esigenze della società.