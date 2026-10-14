Oltre 7 chili di droga nel bagagliaio sull'A12 a Pietrasanta vicino a Lucca: cocaina e hashish, arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Doveva essere un normale controllo, ma nel bagagliaio c’erano più di un chilo di cocaina e quasi 6 chili di hashish, oltre 7 chili di droga in tutto. Sull’autostrada A12, nel territorio di Pietrasanta, in Versilia, la Polizia Stradale ha arrestato un uomo fermato alla guida di un’auto. A insospettire gli agenti sono stati il suo atteggiamento e alcune anomalie notate subito dopo l’alt.

Droga sull’A12 a Pietrasanta, l’alt della Polstrada alle 20.30

Come riporta la Polizia di Stato, la pattuglia ha fermato l’auto intorno alle 20.30, durante i servizi di vigilanza potenziati lungo le principali arterie.

Secondo La Nazione, l’uomo si è fermato senza problemi all’alt, ma dopo un breve scambio di parole e la richiesta dei documenti i poliziotti hanno deciso di andare più a fondo.

La perquisizione si è concentrata sul vano bagagli, dove sono saltati fuori panetti e involucri nascosti con cura.

Cocaina e hashish nel bagagliaio: oltre 7 chili

L’uomo è stato portato al Commissariato di Viareggio, dove la Polizia Scientifica lo ha fotosegnalato e identificato.

Le analisi sulla sostanza hanno confermato il carico: 1.098,6 grammi di cocaina, che secondo la Polizia è purissima, e 5.989,2 grammi di hashish.

IPA