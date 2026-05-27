Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 10 persone fermate per associazione a delinquere il bilancio di un’operazione dei Carabinieri coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Gli indagati, tutti stranieri residenti a Caivano, sono accusati di aver commesso oltre 70 episodi di rapina e furto tra le province di Napoli, Caserta e Salerno, utilizzando la tecnica della “spaccata” ai danni di sportelli bancari ATM.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata questa mattina nell’ambito di un’indagine avviata tra gennaio e aprile di quest’anno. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 10 persone straniere, tutte residenti a Caivano.

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati: rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la banda avrebbe messo a segno oltre 70 episodi delittuosi, tra cui rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali.

In particolare, sono stati documentati 11 furti, consumati o tentati, ai danni di sportelli bancari ATM nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. La tecnica utilizzata era quella della “spaccata”: i malviventi sfondavano le vetrine delle banche con autoveicoli rubati e successivamente sradicavano le casse automatiche utilizzando cavi di ferro e funi. Inoltre ostentavano le refurtive sui social.

Un inseguimento e l’uso degli estintori

Durante una delle azioni criminali, la banda, per garantirsi la fuga durante un inseguimento da parte dei Carabinieri, avrebbe utilizzato degli estintori per ostacolare la visuale degli operatori di polizia, rendendo più difficoltoso l’intervento delle forze dell’ordine.

Il provvedimento eseguito rappresenta una misura pre-cautelare disposta in sede di indagini preliminari.