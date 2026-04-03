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È di 13 persone indagate per associazione per delinquere e furti in abitazione il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di La Spezia, Torino, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e Novara. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa il 19 marzo 2026 dal Tribunale della Spezia su richiesta della Procura, è stata eseguita nelle prime ore di questa mattina. L’operazione ha colpito un sodalizio criminale che, secondo gli inquirenti, avrebbe messo a segno una lunga serie di reati predatori e ricettazione in diverse province, con un danno stimato superiore a 400.000 euro.

Un’operazione coordinata su più province

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione ha coinvolto numerosi reparti specializzati e territoriali. Oltre al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale della Spezia, hanno partecipato le Squadre Operative di Supporto del 2° Battaglione “Liguria” e del 6° Battaglione “Toscana”, le Aliquote di Pronto Intervento del Nucleo Radiomobile e personale esperto in cyber investigazioni del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Genova. L’operazione ha richiesto il coordinamento di 120 militari e l’impiego di 50 veicoli, impegnati nelle attività di cattura e perquisizione di numerosi obiettivi sparsi nelle province coinvolte.

Il gruppo criminale e la base operativa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la banda era composta da 13 persone: 9 uomini e 4 donne, tutte indagate per associazione per delinquere ai sensi dell’articolo 416 del codice penale, oltre che per i singoli reati fine. Per 8 persone (tra cui una donna) è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre le altre 5 risultano indagate in stato di libertà. La base operativa del sodalizio è stata individuata a Sarzana, presso un campo riconducibile a una famiglia “Sinti” di origine piemontese, da tempo stabilitasi nella provincia spezzina.

Ruoli e modus operandi della banda

Due membri del gruppo sono stati identificati come promotori, organizzatori e capi dell’associazione, mentre gli altri 11, di età compresa tra 25 e 49 anni, avrebbero svolto ruoli di partecipazione attiva. Le attività contestate includono furti in abitazione, ricettazione della refurtiva, supporto logistico, messa a disposizione di veicoli e attività di contrasto alle indagini. Gli indagati si sarebbero distinti per la capacità di eludere le forze dell’ordine, utilizzando veicoli rubati con targhe contraffatte, cambiando più volte abbigliamento durante la giornata e adottando specifici travestimenti da motociclisti, con caschi e giubbotti di diverso colore e foggia.

Le indagini e i reati contestati

Le indagini sono partite nel gennaio 2025, dopo un’attenta analisi del fenomeno criminale che aveva destato allarme nella popolazione della provincia della Spezia e della vicina Lunigiana. In quel periodo si era registrata una serie ravvicinata di furti in abitazione e tentativi, spesso ai danni di persone anziane o vulnerabili. Gli investigatori hanno riscontrato analogie con le modalità operative di un gruppo già monitorato nel 2019 nell’ambito dell’indagine “Settimo comandamento”, il che ha permesso di raccogliere i primi elementi utili per avviare le investigazioni.

Oltre 80 episodi ricostruiti e danni ingenti

Nel corso delle indagini, sono stati attribuiti agli indagati numerosi episodi di furto, ricettazione e violazione della normativa sulle armi. Gli inquirenti hanno ricostruito oltre 80 episodi di furti consumati e tentati nelle province della Spezia, Massa Carrara, Firenze, Pistoia, Lucca e Parma, con un danno complessivo superiore a 400.000 euro. Il modus operandi della banda prevedeva l’utilizzo di veicoli rubati e targhe contraffatte, oltre a frequenti cambi di abbigliamento per rendere difficile il riconoscimento da parte delle forze dell’ordine.

Sequestri e fase delle indagini

Durante le perquisizioni, ancora in corso, sono stati sequestrati beni di probabile provenienza illecita, tra cui preziosi, denaro, veicoli, elettrodomestici, armi e abbigliamento. Le 8 persone arrestate saranno accompagnate presso le Case Circondariali competenti al termine delle procedure di rito.

IPA