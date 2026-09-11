Oltre mezza tonnellata di hashish in un magazzino tra Monza e Muggiò, tre arresti della Squadra mobile

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e 520 chilogrammi di hashish sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile di Milano. Gli indagati, di 32, 46 e 79 anni, sono stati accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stati sorpresi mentre movimentavano ingenti quantitativi di droga tra i comuni di Monza e Muggiò. L’operazione, scattata dopo l’individuazione di un camion sospetto con targa straniera, ha permesso di smantellare un traffico che aveva come epicentro un magazzino della zona.

Operazione partita dal monitoraggio di un camion sospetto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è iniziata quando gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno notato un camion con targa straniera aggirarsi in modo anomalo nei pressi di un magazzino situato tra Monza e Muggiò. Il veicolo, che destava sospetti per i suoi movimenti, è stato tenuto sotto osservazione dagli investigatori, che hanno deciso di approfondire la situazione.

Il blitz e la scoperta della droga

Gli agenti hanno assistito allo scarico di diversi grossi sacchi dal camion, posizionati su un bancale all’interno del magazzino. I tre uomini coinvolti, di 32, 46 e 79 anni, sono stati visti mentre si occupavano delle operazioni di scarico. Terminata questa fase, uno dei sospettati ha caricato alcune borse nella sua auto e si è allontanato dal luogo. I poliziotti lo hanno seguito e fermato poco dopo, scoprendo che nelle borse erano nascosti circa 200 chilogrammi di hashish.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Contemporaneamente, altri agenti hanno fatto irruzione nel magazzino, dove sono stati rinvenuti ulteriori 300 chili di hashish, occultati all’interno di un frigorifero. L’attività investigativa è proseguita anche presso l’abitazione di uno degli arrestati, dove sono stati recuperati altri 20 chili circa della stessa sostanza stupefacente. In totale, il quantitativo sequestrato ha superato la soglia di mezza tonnellata, confermando la rilevanza dell’operazione.

Il ruolo del camion e l’intervento delle unità cinofile

Prima che gli agenti intervenissero nel magazzino, il camion sospetto si era rimesso in viaggio in direzione della provincia di Pavia, trasportando ufficialmente sacchi di cacao. Tuttavia, il veicolo è stato raggiunto e fermato dai poliziotti, che hanno proceduto a un’ispezione accurata anche con l’ausilio delle unità cinofile. L’intervento ha permesso di accertare il coinvolgimento dell’autista nel trasporto di sostanze stupefacenti e di consolidare il quadro accusatorio nei confronti dei tre uomini arrestati.

Le accuse e le conseguenze dell’operazione

L’operazione della Squadra mobile di Milano ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di un’ingente quantità di hashish, destinata probabilmente al mercato locale e nazionale. Gli arrestati dovranno ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un reato che prevede pene severe. Il successo dell’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e nella tutela della sicurezza pubblica.

IPA