Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era nervoso, respirava a fatica, e dietro di lui l’auto era piena fino ai sedili: 542 chili di hashish in sacchi di juta e altre confezioni. Lo ha fermato nella notte del 4 ottobre la Polizia Stradale sull’autostrada A1, all’altezza di Terranuova Bracciolini, nell’Aretino. Il conducente, un 29enne su un’auto con targa francese entrato in Italia da Ventimiglia, è stato arrestato.

Hashish sull’A1, il controllo a Terranuova Bracciolini

Come riporta la Polizia di Stato, la pattuglia della Sottosezione di Arezzo era impegnata nei controlli rafforzati lungo le grandi direttrici nazionali.

L’auto viaggiava verso sud e, dai primi accertamenti, il conducente risultava entrato in Italia dal valico di Ventimiglia.

Durante il controllo dei documenti la sua tensione evidente e l’affanno hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di perquisire lui e la vettura.

Maxi sequestro di hashish sull’A1, cosa c’era nell’auto

Tra il bagagliaio e i sedili posteriori c’erano diversi colli, avvolti in sacchi di juta e altri involucri.

Le analisi della Polizia Scientifica di Arezzo hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso lordo complessivo di 542 chili.

Il 29enne è stato arrestato per detenzione e trasporto ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantitativo, e su disposizione del pm è stato portato nel carcere di Arezzo.

IPA