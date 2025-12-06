Oltre tre milioni di casi d'influenza, i bambini sono i più colpiti: la variante resistente e i sintomi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A inizio dicembre 2025 l’influenza ha già colpito oltre tre milioni di persone in Italia dall’inizio della stagione. Aumentano i casi con un’incidenza superiore all’anno scorso. I bambini piccoli, tra 0 e 4 anni, continuano a essere i più colpiti. Cresce l’attenzione per la diffusione di una variante dei virus influenzali resistente a un comune antivirale.

I casi dell’ultima settimana

Nella prima settimana di dicembre sono 585mila gli italiani che sono stati messi a letto da infezioni respiratorie, compresa l’influenza.

Dall’inizio della stagione, sono già state stimate 3,3 milioni d’infezioni, secondo i dati del rapporto settimanale del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

ANSA

Il controllo della temperatura di un’anziana

Durante la settimana compresa tra il 24 e il 30 novembre sono stati registrati 10,4 casi di infezioni respiratorie ogni 1.000 abitanti, con una crescita di circa l’11% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 8,96 casi ogni 1.000. I bambini piccoli, tra 0 e 4 anni, continuano a essere i più colpiti, con 33 casi per 1.000.

La variante resistente all’antivirale

I segnali che arrivano dai primi numeri di questa stagione influenzale lasciano presagire che il picco dei casi potrebbe arrivare già tra fine dicembre e gennaio, in anticipo rispetto all’anno scorso.

Intanto aumenta l’attenzione per la diffusione di una variante dei comuni virus influenzali, caratterizzata da una mutazione genetica, S247N della neuroamidasi, che rende meno efficace il farmaco antivirale oseltamivir.

Uno studio coordinato dall’istituto di ricerca Vall d’Hebron di Barcellona e pubblicato sulla rivista dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha mostrato che in Catalogna l’11,8% dei campioni influenzali di tipo A/H1N1 analizzati da inizio stagione possiede questa mutazione, che è nota da un quindicennio ma che finora era stata molto rara.

Un andamento simile è stato osservato in Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca e Belgio e, nel complesso, il 2,2% delle sequenze di A/H1N1 europei possiede la mutazione. Se affiancata ad altre mutazioni, questa alterazione può rendere il virus completamente resistente agli antivirali.

Quali sono i sintomi dell’influenza

I sintomi dell’influenza dovuta al nuovo virus A/H1N1 sono simili a quelli della “classica” influenza stagionale.

Chi si ammala accusa febbre, sintomi respiratori come tosse o naso che cola e mal di gola. Si possono avvertire anche dolori fisici (in particolare, dolore muscolare), mal di testa, brividi, affaticamento, vomito o diarrea.

Il direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, all’ANSA ha spiegato che, per curare i sintomi influenzali, gli antibiotici non servono, “fanno solo danni” ed è meglio “limitare gli integratori“.

“Assumere paracetamolo solo con febbre oltre i 38-38,5°C – ha detto l’esperto – gli antinfiammatori (ibuprofene, ketoprofene, aspirina) solo se c’è importante infiammazione delle alte vie respiratorie, riposo, isolamento e mascherina quando occorre”.