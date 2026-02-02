Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguite due denunce ed effettuato un sequestro di oltre 1,1 milioni di prodotti: è il riassunto di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta in vista delle festività carnevalesche nella periferia orientale di Roma. L’intervento è stato finalizzato a tutelare la sicurezza dei consumatori e la regolarità del mercato, bloccando la distribuzione di accessori e cosmetici potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Controlli straordinari per il Carnevale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il piano straordinario di controlli è stato predisposto per rispondere all’aumento dei consumi tipico del periodo di Carnevale. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire la diffusione di prodotti non conformi alle normative europee e nazionali, soprattutto quelli destinati ai bambini, categoria particolarmente esposta ai rischi derivanti dall’uso di articoli non sicuri.

Il sequestro nei capannoni della periferia romana

L’operazione è stata condotta dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, che hanno individuato due capannoni situati nella zona orientale della città. All’interno dei depositi sono stati rinvenuti oltre 1,1 milioni di prodotti, tra cui maschere, cosmetici, tatuaggi temporanei e articoli per il maquillage, destinati in larga parte a un pubblico di minori. Gli articoli erano privi delle necessarie certificazioni di conformità agli standard di sicurezza europei e mancavano dei test di laboratorio obbligatori.

Prodotti non conformi e rischi per la salute

Molti dei prodotti sequestrati riportavano il marchio CE apposto in modo illecito, con l’intento di ingannare i consumatori sulla reale sicurezza degli articoli. Cosmetici e prodotti per il trucco non testati possono contenere sostanze chimiche vietate o presenti in concentrazioni superiori ai limiti consentiti, come coloranti non autorizzati o metalli pesanti. Questi elementi sono in grado di provocare allergie, irritazioni cutanee e oculari, dermatiti e, nei casi più gravi, effetti tossici. Anche maschere e accessori realizzati con materiali scadenti o non certificati possono causare lesioni, difficoltà respiratorie o contaminazioni batteriche. I rischi risultano particolarmente elevati per i bambini, più vulnerabili agli effetti nocivi di prodotti non sicuri.

Le accuse e le indagini in corso

I due cittadini di nazionalità cinese, legali rappresentanti della società proprietaria dei depositi, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di frode nell’esercizio del commercio. L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza e prevenzione messo in atto dalla Guardia di Finanza per proteggere l’economia legale e la salute dei cittadini, con particolare attenzione ai periodi di maggiore intensità dei consumi come quello del Carnevale.

