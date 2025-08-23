Omaggio a Igor Protti a Livorno, l’ex giocatore lotta con una grave malattia e scoppia in lacrime allo stadio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Livorno omaggia Igor Protti. Prima della gara degli amaranto contro la Ternana, il pubblico toscano ha accolto con grande vicinanza l’ex attaccante attualmente alle prese con una grave malattia. Lo stadio Picchi ha applaudito il ritorno del proprio eroe: cori, striscioni e tanto amore per il 57enne che è scoppiato in lacrime mentre compiva un giro di campo per ricambiare l’affetto dei tifosi.

Omaggio a Igor Protti

A un mese dall’annuncio della scoperta della malattia, Igor Protti torna a Livorno e viene celebrato dai tifosi toscani. Applausi, cori e tanto amore per l’ex giocatore che sta combattendo contro un cancro.

Sopraffatto da cotanta accoglienza, Protti non è riuscito a trattenere le lacrime, si è commosso mentre salutava i livornesi e dopo aver raccolto una sciarpa piovuta dalla Curva Nord.

Uno scatto del giro di campo di Igor Protti

Livorno si stringe attorno all’ex giocatore

Serata di grandi emozioni a Livorno. Qui la squadra di casa – che tornava in Serie C dopo 4 anni – ha giocato e vinto contro la Ternana ma la scena l’ha rubata una ex stella degli amaranto.

Stiamo parlando di Igor Protti, storico attaccante del club e alle prese con una grave malattia. Tornato nello stadio che l’ha visto segnare reti su reti, l’ex attaccante è stato omaggiato dai suoi ex tifosi che hanno voluto mostrargli tutta la loro vicinanza in questo momento difficile.

“Igor Protti lottiamo insieme”, questo quanto recitava, a caratteri cubitali, uno dei tanti striscioni esposti dalla curva toscana in onore del proprio beniamino.

L’annuncio della malattia

Protti ha giocato al Livorno dal 1985 al 1988 e poi ancora dal 1999 al 2005, segnando oltre 100 gol con questa maglia.

Il 5 luglio l’ex attaccante di Bari, Lazio e Napoli aveva annunciato sui social di essere gravemente malato.

“Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. Come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene”, aveva scritto Igor Protti.