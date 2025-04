Omaggio dei fedeli a Papa Francesco a San Pietro prima dei funerali, gli orari di apertura della Basilica

Dopo la morte di Papa Francesco, la Basilica di San Pietro aprirà ai fedeli per l’ultimo saluto al Pontefice prima dei funerali di sabato 26 aprile. Il corpo sarà traslato mercoledì 23 aprile e resterà esposto fino a venerdì. Stabiliti gli orari per l’accesso del pubblico e le modalità del rito, in linea con le volontà di Bergoglio per esequie sobrie.

Omaggio a Papa Francesco a San Pietro prima dei funerali

Come riporta Ansa, nel giorno successivo alla morte di Papa Francesco migliaia di fedeli si preparano a rendere omaggio al Pontefice argentino nella Basilica di San Pietro, dove la salma verrà traslata mercoledì 23 aprile.

Dopo il rito della Traslazione, previsto alle 9, i fedeli potranno accedere per l’ultimo saluto in orari definiti: mercoledì dalle 11 alle 24, giovedì dalle 7 alle 24 e venerdì dalle 7 alle 19. I funerali si terranno sabato alle 10, presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re.

Fonte foto: ANSA

Un murale dedicato a Papa Francesco

La Basilica di San Pietro sarà il cuore delle celebrazioni, ma il Papa sarà poi sepolto a Santa Maria Maggiore, come da sua espressa volontà.

Papa Francesco e le sue volontà: funerali senza sfarzi

Nel 2024, Papa Francesco aveva approvato un nuovo Ordine per le Esequie del Pontefice Romano, scegliendo un rito più sobrio e intimo. Non ci sarà una camera ardente tradizionale né l’ostensione della salma su un catafalco.

I fedeli potranno vedere la bara, ma non il corpo. Questo desiderio riflette la volontà di Jorge Mario Bergoglio di essere sepolto “con dignità ma come ogni cristiano”.

In vita aveva più volte sottolineato di non voler sfarzi, confermando la sua scelta di semplicità anche nel momento del commiato. Dopo il rito funebre, il Pontefice sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, davanti alla Madonna Salus Populi Romani, a cui era particolarmente devoto.

Il protocollo Vaticano dopo la morte del Papa

Dopo la constatazione ufficiale della morte nella cappella privata, il Camerlengo, attualmente il cardinale Kevin Joseph Farrell, ha preso in custodia documenti, sigilli e anello papale. La residenza papale di Francesco, a Casa Santa Marta, è stata chiusa.

Il corpo è stato trattato con tanatoprassi – tecnica già usata per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI – e posto in una bara di legno con inserti in zinco, accompagnata da mitra, rosario, monete del pontificato e rogito.

La messa esequiale di sabato vedrà la partecipazione di autorità da tutto il mondo. In piazza San Pietro sono attesi capi di Stato, religiosi e fedeli da ogni continente. Per volontà del Papa, sarà l’ultimo addio nel cuore della cristianità, ma senza fasti.