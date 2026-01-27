Omar Favaro a processo per botte e minacce all'ex moglie, torna in aula a 25 anni dal massacro di Novi Ligure

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Omar Favaro dovrà affrontare un processo per l’accusa di maltrattamenti ai danni della ex moglie. Oggi 42enne, Favaro è stato condannato per aver ucciso, nel 2001 insieme alla fidanzata Erika, la madre e il fratellino di lei a Novi Ligure. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Ivrea ha rinviato a giudizio l’uomo a seguito delle indagini partite da una denuncia della ex moglie.

Omar Favaro a processo 25 anni dopo Novi Ligure

Il processo a carico di Omar Favaro, che finora ha sempre respinto le accuse, inizierà il 19 marzo. La denuncia per maltrattamenti è arrivata nell’ambito di una vicenda che riguarda una causa di separazione della coppia, che viveva nel Torinese.

Le denunce della donna riguardano una ventina di episodi avvenuti tra il 2019 e il 2021 e vanno dalle minacce fino alle percosse. Inutile ricordare che la vicenda per la quale è stato rinviato a giudizio Omar Favaro nulla ha a che fare con il massacro di Novi Ligure del febbraio 2001.

L’accusa di maltrattamenti ai danni della ex moglie

Omar Favaro viveva insieme alla moglie in provincia di Torino, dove si era ricostruito una vita dopo le vicende del 2001. La coppia, che ha una figlia, si è separata in sede civile. Pesanti le accuse della ex moglie nei confronti del 42enne, riferite a diversi episodi avvenuti tra il 2019 e il 2021, quindi anche durante il periodo del lockdown.

Secondo le denunce, la donna sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali non consensuali. Inoltre avrebbe subito minacce di morte, botte e soprusi di natura fisica e psicologica che l’avrebbero indotta a vivere in uno stato di terrore e paura.

Durante l’indagine, il pm aveva chiesto al gip di disporre un divieto di avvicinamento a carico di Favaro, ma il Riesame aveva respinto l’istanza. Secondo la difesa di Omar Favaro, le imputazioni erano “totalmente infondate”.

Il 21 febbraio 2001 il massacro di Novi Ligure

Omar Favaro è noto per essere stato il responsabile, insieme all’allora fidanzata Erika De Nardo, del “massacro di Novi Ligure”, in provincia di Alessandria.

La vicenda risale al 21 febbraio 2001, quando i due, ancora minorenni, uccisero con 97 coltellate Susy Cassini (45 anni) e Gianluca De Nardo (11 anni), rispettivamente madre e fratello di Erika De Nardo. Inizialmente la ragazza tentò di addossare la colpa a dei ladri albanesi, ma in seguito venne accertato che la strage era stata commessa dai due giovanissimi.

Il processo a loro carico si concluse con una condanna a 16 anni per Erika De Nardo e a 14 anni per Omar Favaro.