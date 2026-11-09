Omar Sy star di "Lupin" di Netflix nei guai per aver aggredito un controllore a Parigi, rischia fino a 3 anni

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Omar Sy, protagonista di “Lupin“, sarà processato il 30 novembre a Parigi per violenze contro un agente ferroviario alla Gare de Lyon del 22 maggio 2025. La lite nacque dalla richiesta di mettere la museruola al suo cane: rischia fino a 3 anni e 45 mila euro di multa. La compagnia ferroviaria aveva confermato frasi minacciose e annunciato azioni legali.

“Lupin” a processo

Il volto di “Lupin” dovrà presentarsi davanti ai giudici francesi per rispondere di quanto accaduto alla Gare de Lyon nella primavera del 2025. Omar Sy comparirà il 30 novembre davanti al tribunale giudiziario di Parigi, in sede penale, per l’alterco con alcuni dipendenti della SNCF, la compagnia ferroviaria nazionale francese.

La data dell’udienza è emersa lunedì 9 novembre, quando l’agenzia France Presse l’ha appresa da una fonte vicina al fascicolo. Il capo d’imputazione principale riguarda “violenze su persona incaricata di una missione di servizio pubblico”, con un’incapacità totale al lavoro non superiore a otto giorni, per fatti commessi il 22 maggio 2025.

ANSA

Il cane senza museruola

L’episodio accadde quando Sy si trovava sulla banchina, in attesa di un convoglio diretto verso il Sud-Est della Francia. Gli agenti della sicurezza ferroviaria gli avrebbero chiesto di mettere la museruola al suo cane, come prevedono le regole della compagnia. Da quel richiamo sarebbe nata la discussione, proseguita poi anche a bordo del treno.

All’epoca la SNCF aveva confermato “un alterco e frasi minacciose pronunciate dal signor Sy contro uno dei nostri agenti di bordo”. Secondo Le Point, all’arrivo ad Avignone l’attore era stato controllato dalle forze dell’ordine e poi lasciato andare.

Cosa rischia Omar Sy

Il codice penale francese, all’articolo 222-13, punisce questo tipo di violenze con un massimo di tre anni di reclusione e 45mila euro di multa. La pena può salire a cinque anni e 75mila euro se ci sono più circostanze aggravanti. Secondo l’analisi pubblicata dallo studio penalista parigino Kohen, i giudici esamineranno anche le ipotesi di minaccia e oltraggio nei confronti del personale ferroviario.

La star di Netflix ha 48 anni ed è nato a Trappes. È diventato una star internazionale con “Quasi amici”, il ruolo che gli valse il César come miglior attore nel 2012. Non è la prima volta che il suo nome finisce legato a una lite con il personale ferroviario: nell’agosto 2011 l’attore fu fermato e ascoltato per circa un’ora dalla brigata ferroviaria.

Sy aveva attraversato un perimetro di sicurezza allestito per bloccare un passeggero senza biglietto, e il suo avvocato annunciò a sua volta una denuncia per violenze e abuso di autorità. Nel luglio 2018 un tabloid gli attribuì insulti a un agente, ma la SNCF parlò soltanto di “scambi un po’ accesi”, e dichiarò chiuso l’incidente.