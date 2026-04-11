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È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’uso di un’arma e sanzionato per ubriachezza manifesta un uomo di 45 anni originario di Omegna, dopo che, nel primo pomeriggio di domenica 5 aprile 2026, ha minacciato il figlio della compagna e aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite familiare. L’episodio si è verificato nel giorno di Pasqua, quando la Polizia è stata chiamata a intervenire per una situazione di forte disagio domestico.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la richiesta di aiuto è arrivata da un giovane trentenne di origini cubane, che ha contattato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna per segnalare una situazione familiare difficile. Il giovane ha manifestato la necessità di un confronto diretto con gli operatori di Polizia, a causa di un clima di tensione crescente in casa.

La lite familiare e l’escalation della violenza

Giunti presso l’abitazione, gli agenti hanno constatato che la problematica riguardava il rapporto conflittuale tra il giovane e il nuovo compagno della madre, un uomo di 45 anni residente a Omegna. Quest’ultimo si è opposto alla presenza del ragazzo in casa, manifestando apertamente la sua contrarietà.

Mentre i poliziotti erano ancora presenti nell’appartamento, l’uomo è arrivato alla porta in evidente stato di ubriachezza. In quel momento ha iniziato a rivolgere minacce verbali e gestuali nei confronti del giovane, mettendo a rischio la sua incolumità fisica e creando un clima di forte tensione.

L’aggressione con la zappa e la pronta reazione degli agenti

La situazione è precipitata quando, in preda all’ira, l’uomo ha afferrato una zappa che si trovava vicino all’ingresso e si è scagliato contro gli operatori di Polizia, con l’intento di colpire il giovane. Gli agenti, grazie alla loro prontezza e lucidità, sono riusciti a schivare i primi colpi, a disarmare l’aggressore e a immobilizzarlo, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente e che qualcuno potesse rimanere ferito.

Denuncia e sanzioni per l’aggressore

Una volta riportata la calma, anche grazie all’arrivo di ulteriori rinforzi, l’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dall’uso di un’arma impropria, e una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta.

Soluzione abitativa per la vittima e la madre

Al termine dell’intervento, gli operatori della Polizia di Stato, insieme alla madre e al giovane richiedente, hanno individuato una soluzione abitativa alternativa, in modo da garantire la sicurezza dei due e proteggerli da ulteriori episodi di violenza domestica.

IPA