Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il divieto di ritorno nel comune di Omegna per tre anni nei confronti di un diciannovenne residente in provincia, accusato di due rapine, di cui una tentata. Il provvedimento è stato emesso dal Questore del V.C.O. a seguito degli episodi avvenuti il 18 novembre scorso nel centro cittadino, dove il giovane si è reso protagonista di due scippi ai danni di altrettante donne.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 18 novembre nelle vie centrali di Omegna. Il giovane, residente in provincia, si è avvicinato a una donna sottraendole una stecca di sigarette da sotto il braccio. Quando la vittima ha tentato di recuperare quanto le era stato sottratto, il ragazzo l’ha strattonata e, con una spallata energica, si è dato alla fuga mantenendo il bottino.

Il secondo tentativo di scippo

Poco dopo, sempre nelle vie del centro di Omegna, il diciannovenne ha tentato un nuovo scippo. Questa volta ha cercato di sottrarre la borsetta a un’altra passante, cingendole un braccio intorno al collo e stringendole una coscia. L’aggressione è stata interrotta dal pronto intervento di alcuni testimoni e delle stesse vittime, che hanno lanciato l’allarme.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Omegna si sono immediatamente messi sulle tracce del giovane, riuscendo a rintracciarlo in breve tempo mentre ancora si aggirava per le vie del centro storico. Al momento del fermo, il ragazzo aveva con sé diversi pacchetti di sigarette, frutto della rapina compiuta poco prima ai danni della prima vittima.

L’identificazione e le prove raccolte

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna hanno permesso di identificare con certezza il giovane come autore dei due reati. Decisivi sono stati l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le denunce dettagliate presentate dalle due donne e le testimonianze raccolte sul posto.

Le misure cautelari e il provvedimento del Questore

Il diciannovenne, dopo essere stato interrogato dall’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto a una misura cautelare che gli impone di dimorare fuori provincia e di non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 21 e le ore 6 di ogni giorno, in attesa del regolare giudizio. Inoltre, vista la pericolosità del soggetto per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore del V.C.O. ha emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Omegna per la durata di tre anni.

IPA