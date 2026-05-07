Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann esce dal carcere per ricovero in clinica psichiatrica e processo sospeso

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Rexal Ford, l’uomo conosciuto anche con il nome di Francis Kaufmann e accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di pochi mesi e di averne abbandonato i corpi nei giardini di Villa Pamphili, uscirà dal carcere per entrare in una struttura per le cure psichiatriche. L’uomo non sarebbe in grado di affrontare il processo, che è stato sospeso. Le sue condizioni psichiche gli impedirebbero anche di avere colloqui con il suo avvocato.

Sospeso il processo a Kaufmann

I giudici della corte d’assise di Roma hanno deciso di sospendere il processo che vede imputato Rexal Ford, anche conosciuto come Francis Kaufmann, per l’omicidio della compagna e della figlia di pochi mesi.

La decisione è stata presa a seguito di una perizia psichiatrica che ha constatato le gravi condizioni di salute mentale dell’imputato.

ANSA

Kaufmann uscirà anche dal carcere per essere preso in cura da un’apposita struttura per pazienti psichiatrici. Sarà comunque sorvegliato durante la permanenza nella struttura, in attesa della continuazione del processo.

Le cure psichiatriche

Secondo quanto riportato dalla trasmissione di La 7 Ignoto X, le condizioni di Kaufmann sarebbero peggiorate fin dai primi giorni di carcerazione.

Di recente, però, l’uomo non sarebbe più stato in grado nemmeno di avere colloqui con il proprio avvocato, circostanza che avrebbe compromesso il suo diritto alla difesa.

Kaufmann dovrà intraprendere un percorso di terapia, anche con la somministrazione coatta di farmaci se fosse necessario, in modo che possa essere messo nelle condizioni di riprendere il processo.

Cosa succede ora al processo

Il fatto che Kaufmann sia stato scarcerato e che il processo sia sospeso non significa che l’uomo non sarà perseguito per l‘omicidio della compagna e della figlia.

Una volta che Kaufmann avrà ripreso la capacità di affrontare il processo, si proseguirà regolarmente con le udienze fino alla decisione dei giudici.

Le condizioni attuali di salute mentale dell’uomo, inoltre, non dovrebbero influire in sé sulla valutazione delle abilità di intendere e di volere per i reato. L’eventuale incapacità, infatti, viene valutata nel momento dell’omicidio, non del processo.