Omicidi di Villa Pamphili, pm chiede ergastolo per Kaufmann e accusa gli agenti: "Se avessero lavorato bene"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Omicidi di Villa Pamphili: secondo il pm di Roma Antonio Verdi, Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio della compagna Anastasia e della figlia Andromeda di soli 14 mesi, “è un narcisista patologico, un manipolatore e un impostore” ma “lucido e razionale”. L’inquirente ha chiesto l’ergastolo per il 47enne americano e l’isolamento diurno della durata di tre anni.

Omicidi di Villa Pamphili, chiesto l’ergastolo per Kaufmann: “Manipolatore lucido”

Il duplice omicidio è avvenuto a giugno 2025. Nei confronti dell’imputato la Procura capitolina contesta anche l’occultamento di cadavere.

In aula, come riporta l’ANSA, il pm ha ricordato il tragico momento della scoperta del cadavere della bimba.

ANSA

“Ricordo ancora quella telefonata del 7 giugno, ero di turno esterno – ha esordito il rappresentante dell’accusa -. Ricordo quel sopralluogo nel grande parco verde della Capitale e il corpo della piccola Andromeda, nudo e abbandonato tra le piante, sembrava una bambola”.

Verdi ha anche raccontato le fasi del ritrovamento del corpo di Anastasia Trofimova, la ragazza di origini russe che aveva dal 2023 una relazione con Kaufmann.

“I due corpi erano a distanza di un centinaio di metri – ha aggiunto davanti alla Prima corte d’Assise il pm -, quello di Anastasia era sotto un telo”.

Verdi ha parlato anche delle tante mail che i genitori di Anastasia hanno inviato alla figlia per metterla in guardia su Kaufmann e sul suo comportamento “manipolatorio”.

Il pm sull’operato degli agenti: “Non hanno fatto bene il loro mestiere”

I tre, prima degli omicidi, vivevano da oltre un mese all’interno di Villa Pamphili dove passavano le notti in giacigli di fortuna. Kaufmann si trovava nella Capitale da mesi. Stava tentando di proporre sceneggiature di film.

Il pm ha, inoltre, sottolineato che il 47enne è stato fermato in strada dalle forze dell’ordine per essere identificato almeno in tre episodi. L’ultimo risale al 5 giugno 2025, quando aveva già tolto la vita alla compagna. In quel frangente era visibilmente ubriaco con la piccola Andromeda.

“Gli agenti non hanno fatto bene il loro mestiere, se avessero fatto quello che andava fatto forse la bimba sarebbe ancora viva. Si sono fatti incartare da Kaufmann”, ha dichiarato il pm.

Sul punto l’associazione Differenza Donna, parte civile nel processo, ha affermato che “la prevenzione è una responsabilità collettiva e un preciso compito delle istituzioni. I segnali di violenza devono essere riconosciuti e seguiti da interventi concreti”.

“Chiediamo piena luce sulle possibili violazioni degli obblighi di protezione nei confronti di Anastasia e Andromeda”, hanno aggiunto dall’ente.

Gli atteggiamenti strani di Kaufmann in aula

Alla requisitoria si è giunti alla fine di un processo in cui Kaufmann è stato presente in aula sporadicamente. Nel corso della prima udienza, seduto accanto al suo legale, ha pronunciato una sorta di soliloquio in cui ha ripetuto, a bassa voce, di essere “innocente” e che “i testimoni citati in aula sono tutti mafiosi“.

I giudici per alcune settimane hanno sospeso il dibattimento per una perizia psichiatrica in base alla quale al californiano è stata riconosciuta una “incapacità temporanea di stare in giudizio”.

Il 16 giugno scorso i giudici, dopo aver disposto per il 47enne un percorso farmacologico, hanno deciso per la ripresa del processo. “L’attuale stato fisiopsichico dell’imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare – come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato – un adeguato monitoraggio clinico”, hanno scritto in una ordinanza.

La sentenza è attesa per il 5 novembre.