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È di 21 persone coinvolte e numerosi provvedimenti restrittivi il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Squadra mobile di Foggia contro la criminalità organizzata locale. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno portato all’arresto di esponenti di spicco della cosiddetta “Società foggiana” e di altri clan mafiosi, con accuse che vanno dall’estorsione aggravata al duplice omicidio, fino al traffico di armi e droga. Le operazioni si sono svolte tra ottobre 2024 e aprile 2026 nella provincia foggiana, con il coinvolgimento di numerosi reparti specializzati delle forze dell’ordine.

Operazione antimafia: 18 misure cautelari per estorsioni e traffico di armi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la prima delle tre operazioni ha visto la Squadra mobile di Foggia impegnata nell’esecuzione di 18 misure cautelari – 16 in carcere e 2 ai domiciliari – emesse in relazione a 14 episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, oltre che per armi e droga. I fatti contestati sono avvenuti a Foggia tra ottobre 2024 e novembre 2025, ma le indagini hanno permesso di ricostruire anche un caso di estorsione iniziato nell’ottobre 2015.

L’inchiesta è partita dalla denuncia di un imprenditore locale, vittima di una tentata estorsione nell’ottobre 2024. Gli investigatori, grazie anche al contributo di collaboratori di giustizia, hanno raccolto elementi che hanno permesso di interrompere le attività della “Società foggiana”, suddivisa in due batterie principali: la Moretti-Pellegrino e la Sinesi-Francavilla. Il denaro estorto veniva infatti spartito tra queste due fazioni dell’organizzazione mafiosa.

Uno degli episodi più eclatanti riguarda una tentata estorsione organizzata direttamente dal carcere, sfruttando una piattaforma social per inviare la richiesta di 20mila euro alla vittima, indicando con precisione le persone incaricate di riscuotere il denaro. Nel corso delle indagini, sono state rinvenute anche diverse armi comuni da sparo e munizioni.

All’esecuzione dei provvedimenti hanno partecipato, oltre agli agenti della Mobile foggiana, i Reparti prevenzione crimine di Napoli, Bari, Foggia, Vibo Valentia e Potenza, le unità cinofile antiesplosivo e antidroga di Napoli, Bari e Ladispoli, gli artificieri della questura di Bari, specialisti del Gabinetto interregionale di Polizia scientifica e Sicurezza cibernetica di Bari, nonché il IX Reparto volo di Bari.

Duplice omicidio ad Apricena: due arresti grazie a nuovi collaboratori di giustizia

La seconda operazione, condotta in collaborazione con la Sisco (Sezione investigativa del servizio centrale operativo) di Bari, ha portato all’arresto di 2 persone ritenute responsabili di duplice omicidio volontario, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo, con l’aggravante mafiosa. I fatti risalgono al 20 giugno 2017 e riguardano l’omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella ad Apricena (Foggia), eseguito con modalità particolarmente violente e documentato da telecamere pubbliche.

Già nel settembre 2025 era stata eseguita una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri 2 componenti del gruppo criminale, appartenenti al clan Lombardi-La Torre-Ricucci della mafia garganica. Le recenti dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia hanno permesso di ricostruire il coinvolgimento di ulteriori figure di rilievo dello stesso sodalizio.

Omicidio e tentato omicidio a Foggia: fermato un 43enne

La terza operazione, svolta con il supporto dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Foggia, ha portato all’esecuzione di un decreto di fermo nei confronti di un 43enne indagato per l’omicidio di Stefano Antonio Bruno e il duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, avvenuti a Foggia il 29 aprile 2026. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe maturata a seguito di un contrasto sorto durante una compravendita di sostanze stupefacenti.

Determinante per le indagini è stata l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, che hanno documentato alcune fasi dell’aggressione. L’uomo è stato arrestato in flagranza per il porto illegale di arma clandestina, poiché rintracciato dagli agenti della Squadra mobile foggiana con l’arma utilizzata poco prima.

Fondamentali anche i rilievi tecnici effettuati dagli specialisti della Polizia scientifica della questura di Foggia e dalla Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri della città. Nel corso delle indagini sono emersi ulteriori riscontri investigativi, tra cui alcune conversazioni intercettate e testimonianze di persone informate sui fatti, oltre agli esiti degli esami balistici. Tutti questi elementi hanno consentito di emettere il provvedimento di fermo a carico dell’indagato.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la collaborazione tra reparti

Le operazioni descritte testimoniano l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine, dalla Squadra mobile di Foggia ai reparti specializzati di altre province e regioni. L’azione coordinata della Direzione distrettuale antimafia di Bari, della Procura della Repubblica di Foggia e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha permesso di colpire duramente le organizzazioni mafiose radicate nel territorio foggiano, interrompendo attività criminali che si protraevano da anni.

Le indagini hanno beneficiato anche del contributo di collaboratori di giustizia, delle più moderne tecnologie investigative e di una sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri, unità cinofile, artificieri e specialisti della Polizia scientifica. Un impegno corale che ha portato a risultati concreti nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela della sicurezza pubblica nella provincia di Foggia.