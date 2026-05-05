Omicidi Lello Capriati e Filippo Scavo a Bari, 11 arresti e 3 fermi: guerra tra i clan Strisciuglio e Capriati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, il 41enne ucciso a Bari l’1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 42enne freddato con un colpo di arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie: 11 persone sono state arrestate e 3 fermate. I soggetti coinvolti sono ritenuti esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli episodi di sangue.

Bari, omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: svolta nelle indagini

La vasta operazione è scattata alle prime luci dell’alba di martedì 5 maggio ed è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura, con l’esecuzione di misure cautelari e numerose perquisizioni.

L’attività è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e rappresenta una svolta nelle indagini sulle morti di Lello Capriati e Filippo Scavo.

ANSA

Tra le persone finite in manette c’è anche il 22enne Dylan Capriati, figlio di Mimmo (assassinato il 21 novembre 2018 a Japigia) e nipote di Lello. Dylan è il fratello di Loreta Capriati, che l’anno scorso fu arrestata nel Borgo insieme al cugino Christian per detenzione di un’arma.

Inoltre sono stati sottoposti a fermo Aldo Lagioia, 22enne di Corato, e Michele Morelli, 21enne di Bari.

Omicidio di Lello Capriati: l’agguato al nipote del boss Tonino

Raffaele “Lello” Capriati è stato ucciso da un killer, a colpi di pistola, durante un agguato mafioso avvenuto l’1 aprile 2024. L’omicidio si è consumato nel quartiere Torre a Mare di Bari. Chi ha sparato si è presentato in sella a una moto.

Il 41enne era stato scarcerato a fine agosto 2022 e il suo ritorno in libertà era stato accolto nel Borgo Antico da festeggiamenti, fuochi d’artificio e video sui social.

Era stato condannato a 17 anni di reclusione per concorso nell’omicidio del 15enne Michele Fazio, ucciso per errore durante una faida tra clan mafiosi rivali mentre rientrava a casa, nel cuore di Bari Vecchia, il 12 luglio 2001.

Omicidio di Filippo Scavo: trovato con le tasche piene di denaro

Filippo Scavo è stato ucciso il 19 aprile scorso nella discoteca Divine Club di Bisceglie (ex Divinae Follie). Nel locale erano presenti circa seicento persone al momento dell’agguato.

Era un esponente del clan mafioso Strisciuglio di Bari. Il suo nome è contenuto in numerosi atti giudiziari della Dda di Bari relativi a episodi di sangue degli ultimi anni.

Quando è stato assassinato con un colpo di pistola al collo, aveva le tasche piene di denaro. Subito gli inquirenti hanno battuto la pista di un regolamento di conti tra gruppi mafiosi cittadini.

Era originario del quartiere Carbonara e conosciuto come “Occhione”.