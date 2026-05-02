Omicidio a Bari, 68enne ucciso in un negozio per un debito di 30 euro: arrestato un uomo che confessa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Michelangelo Scamarcia, 68 anni, risultava scomparso dal 2 aprile. Il 1° maggio i carabinieri, durante una perquisizione in un negozio di articoli per la casa, si erano insospettiti per un cattivo odore proveniente dalla porta chiusa di un deposito, dalla quale fuoriusciva un liquido giallastro. All’interno c’era il cadavere della vittima. Il titolare dell’esercizio commerciale, Lin Wei, è stato arrestato e ha confessato l’omicidio: lo avrebbe ucciso soffocandolo al culmine di una lite per un presunto debito di 30 euro.

Omicidio a Bari

I fatti risalgono al 1° maggio. La Nazione scrive che Michelangelo Scamarcia, 68 anni, era scomparso il 2 aprile. Nella giornata di venerdì i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nel negozio Moda Casa di proprietà di Lin Wei, 42enne di origini cinesi, che nei giorni precedenti era stato ascoltato per delle transazioni che Scamarcia aveva effettuato nel suo negozio prima di scomparire.

Durante il sopralluogo i militari sono stati attirati da un forte odore proveniente dalla porta chiusa di un deposito. Dalla parte inferiore della porta, scrive Il Fatto Quotidiano, fuoriusciva un liquido giallastro.

ANSA

All’interno i militari hanno trovato il cadavere del 68enne, avvolto in sacchi di plastica, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono immediatamente arrivati gli uomini del Reparto Investigazioni Scientifiche, coordinati dalla Procura di Bari.

Come scrive Bari Today, i carabinieri hanno subito rintracciato il titolare Lin Wei e lo hanno fermato per accertamenti salvandolo, inoltre, da un rischio di linciaggio da parte della folla.

L’assassino ha confessato

Una volta fermato come indiziato di delitto, Wei ha confessato: avrebbe ucciso Scamarcia al culmine di una lite, soffocandolo. Gli inquirenti sono stati in grado, quindi, di fornire una prima ricostruzione dell’omicidio.

Le indagini sono coordinate dal procuratore di Bari Claudio Pinto. Dalle indagini è emerso che i due avrebbero iniziato a litigare nel corso di un accordo illegale per un trasferimento di denaro.

Michelangelo Scamarcia ucciso per 30 euro

Come anticipato, tra il reo confesso e la vittima esisteva un accordo illegale. Scamarcia era titolare di una carta di inclusione, strumento in dotazione ai beneficiari dell’assegno di inclusione. La carta di inclusione consente gli acquisti ma non il prelievo di denaro contante.

Per questo motivo Scamarcia avrebbe proposto a Wei una transazione di 600 euro tramite il pos del negozio: Wei gli avrebbe dovuto restituire 530 euro trattenendone 70 dal totale come una sorta di commissione. Dopo l’operazione, però, Wei avrebbe consegnato al 68enne soltanto 500 euro, trattenendosi trenta euro in più e violando, così, l’accordo. Quindi sarebbe scoppiata una lite, al termine della quale il titolare del negozio avrebbe strangolato a morte il 68enne.

Le accuse sono omicidio e occultamento di cadavere ma anche utilizzo indebito della carta di inclusione della vittima, dato che Wei avrebbe tentato operazioni dopo aver ucciso il 68enne.